Koliko košta put oko svijeta ovih dana?

Ako pripremite putovnicu za nepce, vrlo malo jer iako ove godine ne možemo fizički putovati, ugođaj gastro avanture diljem planeta - nitko nam ne može oduzeti!

Jednostavno, godina je takva da slavno pitanje - Gdje ćeš za Novu - s mogućim odgovorom - do Praga - u verziji 2020 može biti eventualno do kućnog praga! Najpopularnije destinacije postaju Kupaonski otoci, Ujedinjene kutne garniture, La Terasa i naravno Santa Kuhinja!

Koliko smo samo puta poželjeli ostaviti sve i zaputiti se u neku avanturu daleko od realnosti? Neovisno o tome u kojem kutku svijeta živjeli i čime se bavili - jedno nam je svima zajedničko - kada bi radili istraživanje i sastavili popis svačijih želja - pri samom vrhu definitivno bi nam svima bio put oko svijeta!

Otkrivanje novih kultura, jela, mjesta i gradova oplemenjuje svakoga, a uz to gradi nezamjenjivo bogato iskustvo. I svi se pitamo isto - koliko košta put oko svijeta i koliko je vremena potrebno za isti? Pa, ako baš želite znati - svega nekoliko sati, dvije - tri stotine kuna ako u navedenoj avanturi želite uživati udvoje i kao da to nije dovoljno dobro - sve navedeno bit će vaših ruku djelo. Zvuči nerealno? Slijedi objašnjenje.

Osjećate li nekada da je miris lokalne hrane najsnažnija uspomena s vašeg putovanja? Vožnja po uskim talijanskim ulicama? Miriši na pizzu! Jutarnja šetnja francuskom rivijerom? Nezamisliva bez svježe pečenog croissanta! Iako gastronomija vrlo vjerojatno nije glavni razlog putovanja, definitivno je vrlo bitan faktor jer svaki naš dan počinje i završava istim pitanjem: Što ćemo jesti? Hej, neka mjesta jednostavno imaju dobru hranu utkanu u svoj DNK! U nastavku otkrivamo najbolje božićne lokacije za gastro zaljubljenike do kojih, istina ne možete doći - ali zahvaljujući Yellu, prvom hrvatskom meal kit servisu, one mogu doći k vama!

Pakirajte kovčege - krećemo!

Izrael, Tel Aviv

Tel Aviv-Yafo (hebrejski: תֶּל אָבִיב-יָפוֹ, arapski: تَلْ اَبِيبْ-يَافَا Tal Abīb-Yāfā) izraelski je grad na obali Sredozemnog mora. Po broju stanovnika, on je drugi po veličini grad u Izraelu, s 405 500 stanovnika, na površini od 51,4 kvadratnih km. Odlikuju ga prekrasne plaže, još ljepši stanovnici, te prepuni barovi i restorani. Zanimljivo, prema istraživanjima troškova života, Tel Aviv je u uvijek pri samom vrhu ljestvice najskupljih gradova Bliskog istoka. Uz sve to, navodno je i među najskupljim gradovima na svijetu. Jednu stvar morate znati, u Izraelu je standard iznimno visok pa tako jedno pivo košta otprilike 100 kuna, čaša dobrog vina nešto više, a solidan koktel otprilike oko 180 kuna. Baš zato, solidno baratanje šekelima ( njihovom nacionalnom valutom) i više je nego nužno, iako je plaćanje u američkim dolarima jednako moguće. No, kao u svim metropolama, tako i u ovoj, vrlo popularan je termin happy hour u kojem cijene u barovima oko 18 sati padaju za otprilike 50 posto. Izraelci ne samo da su izrazito pametni, oni su vrlo moderni i itekako znaju uživati u životu! Falafel, shakshuka ( jaja u umaku od rajčice) i neizbježan humus samo su djelić raznovrsne gastro ponude, uz to što imaju prefino voće i povrće iako praktički žive u pustinji. Sve te delicije dobro zaliju pivom i najboljim vinom. No, zna se kada se najbolje jede - za blagdane!

MUST HAVE JELO: Latkes ili palačinke od krumpira dio su tradicionalne židovske prehrane. Riječ je o prženom jelu koje se jede kao prilog u posebnim prilikama poput Hanuke (proslava židovskog nacionalnog opstanka i vjerske slobode ), a koje se unatoč tome priprema od tek nekoliko uobičajenih sastojaka kao što su krumpir, luk i jaja. Tijekom Hanuke, mnoge obitelji pozivaju svoje prijatelje i rodbinu na osvjetljavanje menoraha gdje pjevaju pjesme, igraju dreidel, razmjenjuju darove i uživaju u tradicionalnoj Hanukkah hrani. Slane palačinke od krumpira - latkes - najpopularnija su hrana tih dana! Poslužuju se s kiselim vrhnjem ili jabukom sa strane.

ALTERNATIVA: Yello latkes s dimljenim lososom. Priprema traje 30 minuta - a kuhanje svega 45. Hrskava izvana, meka iznutra. Palačinka od ribanog krumpira i luka prekrivena kremastim vrhnjem i zamamnim dimljenim lososom.

------------------------------

New York, Sjedinjene Američke Države

Ovaj grad smješten je na istočnoj američkoj obali, I to na ušću rijeka Hudson i East River, a u narodu je poznatiji kao Velika jabuka. U njemu živi više od osam milijuna ljudi dok ga godišnje posjeti više od 50 milijuna ljudi. Nada i sloboda u ovom se megapolisu osjete na svakom koraku, stoga i ne čudi da su mnogi upravo u njemu odlučili ostvariti svoj američki san. Osnovan davne 1624., nekada se zvao New Amsterdam, no onda su Englezi uzeli stvar u svoje ruke - i stvorili grad za pamćenje. NY ne samo da dotiče nebo svojim mnogobrojnim neboderima koji će vas ostaviti bez daha, on zapravo utječe na svaki kutak ove kugle. A da ne pričamo o njegovom tzv. hramu svih šopingholičara poznatijem kao Peta Avenija. Za početak najbolje prošećite do Otoka Liberty i divite se Kipu Slobode! Najpoznatiji simbol New Yorka zapravo je francuski poklon narodu SAD-a s istaknutim danom američke nezavisnosti koji već i ptice na grani znaju pada na 4. srpnja. Osim prekrasne panorame na cijeli NY, u blizini vam je i neizbježni Brooklyn bridge koji povezuje taj dio grada s Manhattanom, baš kao i Wall Street. U gradu s više od 20 tisuća restorana, trebalo bi vam otprilike 50 godina da posjetite svaki, no tradicija je jasna.

MUST HAVE JELO : Kukuruzni gulaš je juha od gulaša pripremljena korištenjem kukuruza kao primarnog sastojka. Osnovni kukuruzni napitak obično se sastoji od kukuruza, luka, celera, mlijeka ili vrhnja i maslaca. Dodatni sastojci koji se ponekad koriste uključuju krumpir, slanu svinjetinu, ribu, plodove mora i piletinu. Na području New Englanda gdje je i nastao naziva se Corn Chowder, a ujedno simbolizira blagdane i druženje. Chowder je zapravo vrsta juhe ili juhe koja se često priprema s mlijekom ili vrhnjem i zgusnuta slomljenim krekerima, zdrobljenim brodskim keksom ili okruglicom. Varijacije gulaša mogu biti morski ili povrtni.

ALTERNATIVA: Yello Corn Chowder. Priprema traje 15 minuta a kuhanje 50. Lonac krcat slatkim kukuruzom, krumpirom, mladim lukom i mrkvicom čini nevjerojatno kremastu čorbu.

-----------------------------

Finska, Laponija

Darovi se pakiraju, kolači lagano pripremaju - a želje se stavljaju na papir. Pismo se šalje na jedno mjesto na svijetu - rodno mjesto Djed Božićnjaka koji se skrasio u dalekoj Finskoj, zemlji čarobne polarne svjetlosti, osam godišnjih doba i nevjerojatno ukusne hrane. U gradiću Rovaniemi bijela bajka postaje stvarnost - a saonice su glavno prijevozno sredstvo! Djedičin dom je brdu Korvatunturi. Uz pomoć supruge Mouri i patuljaka, vrijedno priprema i pakira poklone. Koncem svake godine, za rođendan Krista, Joulupukki, kako ga zovu Laponci, upregne u svoje saonice osam sobova, pripremi sve poklone i krene zemaljskom kuglom darivati stare i mlade - dok u toj zemlji čuda gdje uvijek ima Lumi ( finska riječ za snijeg ) se na veliko jede i pije. Laplandske delicije uglavnom se vrte oko haringa i lososa - uz karjalan - desert od raženog brašna. Najpoznatiji debeljuškasti djedica pivskog trbuha i bijele brade s crvenom kapom na glavi - ne samo da je najpoznatiji Laponac na svijetu već i osoba koja vidno uživa u hrani!

MUST HAVE JELO : Kad jednom u Laponiji, po najvećoj zimi, pojedete dobru juhu od lososa, postat će vam jasno zašto vam je u tim uvjetima potrebna „teža hrana". Na dalekom sjeveru Finske najvažnije je da hrana grije iznutra, pogotovo kada vani temperature padnu i do 30 stupnjeva ispod nule.

ALTERNATIVA: Yello finska juha s lososom. Lagana kremasta juha od lososa s puno zdravog povrća idealan je i okrepljiv obrok. Finci je zovu Lohikeitto. Teško za izgovoriti, a tako lako za skuhati..