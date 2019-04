Koliko kalorija pojedemo za blagdane?

Za uskrsne blagdane na našem se stolu obično nalazi tradicionalna hrana - jaja, kuhana šunka, francuska salata i nezaobilazni kolači.

Sve su to namirnice bogate zasićenim mastima, šećerima i solju, pa nije na odmet znati koliko točno kalorija unesemo za blagdane.

Dakle, uobičajene namirnice su obično visoke energije - imaju puno kalorija, a čak do 70 posto te energije potječe zapravo iz masnoća budući da se često radi o tim francuskim salatama, šunki, jajima

Uz to, bogate su proteinima, budući da se radi o namirnicama životinjskog porijekla, a tek ako uključimo različite vrste sezonskih salata, tada to mogu biti jelovnici koji su bogatiji i vitaminima, mineralima i vlaknima.

Za blagdane se, znamo svi, ipak jede nešto više, pa je to zapravo unos hrane koji može biti veći od naših stvarnih energetskih potreba, i to za dva, do tri puta, tako da nam jelovnik kroz cijeli dan može iznositi 4-5 tisuća kalorija.

Preporuke stručnjaka su svakako uključiti što više povrća, primjerice rotkvica, mladog luka, hrena - namirnica koje su bogate biljnim vlaknima, antioksidansima i gorkim tvarima koje će povoljno djelovati na naš sustav, kao i na snižavanje kolesterola i triglicerida u krvi.

Vrijedi zapamtiti i da za naš metabolizam nije preporučljivo miješati bjelančevine i ugljikohidrate.

Razlog je jednostavan - proteinske namirnice probavljaju se uglavnom u želucu pod utjecajem kloridne kiseline i enzima, primjerice, pepsina, dok se ugljikohidrati probavljaju u ustima i u prvom dijelu tankog crijeva, tako da bismo trebali izbjegavati miješanje proteina i škroba, tako primjerice izbjegavati unos ugljikohidrata u kombinaciji s mesom.

Naravno, trebamo pripaziti i na količinu soli koju sadrže i kuhana jaja, sir, šunka, pa bi bilo poželjno čitati deklaracije ili koristiti domaće proizvode sa smanjenom količinom natrija.

Ukratko - pokušajte sve napraviti što lakše i bezmasnije, organizam će vam biti zahvalan.