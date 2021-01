Koliko je seksa - dovoljno?

Seks vam treba, to je jasno - snizit će vas se stres, osjećat će se bolje i zdravije, no koliko vam treba toga? E, i za to imamo brojku jer su je, naravno, izračunali znanstvenici.

Nakon dobrog seksa opušteni ste čak tjedan dana, i to možete vrlo dobro osjetiti, no broji se samo penetracijski seks, a ne i masturbacija, kažu škotski znanstvenici.

Kako je već dokazano da seks snižava razine stresa, ispitanici su trebali zapisivati svoje seksualne aktivnosti tijekom dva tjedna, nakon čega su bili izlagani stresnim situacijama, pa im je mjeren krvni tlak.

Nakon usporedbe rezultata s dnevnicima, pokazalo se da su osobe koje su se seksale unutar tjedan dana od stresne situacije puno smirenije reagirale od osoba koje se nisu seksale ili masturbirale.

Oksitocin je i opet zaslužan za to, tako da sve što vam možemo preporučiti je - seksajte se ljudi, bit ćete opušteniji.