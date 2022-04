Koliko Hrvati imaju seksualnih partnera

Hrvati se vole hvaliti seksom i partnerima koje su imali, no kad se pogleda šira slika, zapravo smo na donjem dijelu ljestvice sa 7.5 seksualnih partnera. Na vrhu ljestvice našli su se Turci s 14.5 seksualnih partnera kroz život, zatim Australci s 13.3 pa Novozelanđani s 13.2.

U top 5 su još Islanđani i stanovnici Južnoafričke Republike. Na dnu ljestvice našli su se Indijci s 3 seksualna partnera. Malo bolji od njih su Kinezi s 3.1, a pri dnu su još i Slovaci s 5.4 i Nijemci s 5.8.

"Dok se pokazalo da ljudi u nekim zemljama imaju više seksualnih partnera od drugih, važno je ne uspoređivati ​​se s ovim brojkama. Uvijek treba prakticirati siguran, sporazumni seks, a broj seksualnih partnera nije u korelaciji s razinom zadovoljstva muškarca svojim seksualnim životom", naglasio je dr. Earim Chaudry iz Manuala.

Istraživanje se pozabavilo i informacijama s koliko godina muškarci u ovim zemljama u prosjeku gube nevinost. Najmlađi su Islanđani s 15.6 godina, zatim Danci, Šveđani i Norvežani. Stanovnici Malezije čekaju najduže, u prosjeku do 23 godine. Hrvati u prve seksualne odnose u prosjeku ulaze sa 17.3 godine.

"Naše istraživanje pokazuje da se godine u kojima muškarci gube nevinost mogu razlikovati diljem svijeta. Na mjestima s nešto liberalnijim pogledom na seks možemo vidjeti da je prosječna dob niža", naglasio je Chaudry.

Kada se stupa u brak? Hrvati to, po ovom istraživanju, rade s 31.1 godinu. Najranije to rade Indijci s 26 godina, dok najduže čekaju Australci - do 39.3 godine.

Tako da eto... nemamo se čime pohvaliti...