Kolike su dobrobiti peršina?

Peršin često doživljavamo kao običan začin ili dekoraciju na tanjuru, peršin je mnogo više od toga. Ova skromna biljka skriva iznenađujuće bogatstvo nutrijenata i može značajno pridonijeti našem zdravlju, pod uvjetom da mu damo šansu.

Bogat antioksidansima - peršin sadrži moćne antioksidanse poput flavonoida (poput luteolina), karotenoida i vitamina C, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa. Redovito konzumiranje ovih spojeva može smanjiti rizik od kroničnih bolesti, uključujući srčane bolesti i dijabetes.

Čisti organizam i podržava probavu - peršin djeluje kao prirodni diuretik - potiče izlučivanje viška tekućine i toksina iz tijela. To ga čini korisnim saveznikom za one koji se bore sa zadržavanjem vode ili blagim oticanjem. Uz to, eterična ulja iz peršina, posebice apiol i miristicin, mogu smanjiti nadutost i pomoći u boljoj probavi.

Izvor vitamina koji jačaju imunitet - peršin je iznimno bogat vitaminom C - čak i više od limuna! Samo dvije žlice svježeg peršina sadrže oko 16% preporučene dnevne doze vitamina C, koji je ključan za normalno funkcioniranje imuniteta i obranu organizma od infekcija. Osim toga, peršin je dobar izvor vitamina A i K - važnih za zdravlje očiju, kostiju i zgrušavanje krvi.

Prijatelj u borbi protiv lošeg zadaha - zahvaljujući svom svježem okusu i prirodnim uljima, peršin može pomoći u neutralizaciji lošeg zadaha - što su dobro znali i naši stari, koji su ga koristili upravo u tu svrhu nakon obroka bogatih češnjakom ili lukom.

Kako ga najbolje koristiti?

Najviše koristi od peršina imamo kada ga konzumiramo svježeg. Dodajte ga na kraju kuhanja u juhe, variva, umake ili pospite po salati. Možete ga ubaciti i u smoothieje, koristiti kao bazu za zeleni sok ili napraviti pesto s peršinom umjesto bosiljka.