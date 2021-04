Kolektivni imunitet moguće je dostići, ali i izgubiti

Kolektivni imunitet na covid-19 može se postići, ali i izgubiti iz više razloga, kažu znanstvenici, ali je i moguće da ga nikada nećemo postići, prenosi CNN.

"Mnogo se toga mora pokrenuti da bismo mogli postići kolektivni imunitet", rekao je dr. Christopher Murray, direktor Instituta za metriku i ocjenu zdravlja Sveučilišta u Washingtonu i dodao:

"Da bi se kolektivni imunitet postigao, potrebno je da se dovoljno ljudi ili zarazi ili cijepi, da bi se zapravo spriječio prijenos u zajednici."

Procjene variraju ovisno od tome koliko stanovništva treba imati imunitet da bi se postigao taj cilj.

Doktor Anthony Fauci, šef Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, rekao je da bi kolektivni imunitet mogao biti postignut ako je 70 do 85 posto ljudi imuno. Internist dr. Jorge Rodriguez procjenjuje da je taj postotak između 85 i 90.

Problem s mlađom populacijom

Nitko mlađi od 16 godina trenutno ne može dobiti cjepivo protiv koronavirusa. Cjepiva za djecu još uvijek su u fazi ispitivanja.

Zdravstveni stručnjaci kažu da bi srednjoškolci mogli biti cijepljeni do jeseni, ali dr. Fauci je rekao da će mlađa djeca vjerojatno morati čekati do početka 2022. godine. A to je glavna prepreka za postizanje kolektivnog imuniteta jer se mladi još uvijek mogu zaraziti kao i prenijeti virus.

"Već imamo 25 posto populacije koja ne ispunjava uvjete potrebne za cijepljenje, tako da su nam ruke vezane", rekao je epidemiolog Ali Mokdad, profesor medicinskih metričkih znanosti na IHME i dodao da je potrebno da ljudi koji ispunjavaju uvjete za cijepljenje, to i naprave, ali svi.