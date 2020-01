Koji čaj je bolji za zdravlje - zeleni ili crni?

Čaj je zdrav, tu nema rasprave - dokazano je da ispijanje čaja najmanje triput tjedno može sniziti rizik od smrti izazvane kardiovaskularnim bolestima, a i povezuje se s duljim i kvalitetnijim životom, pokazala je nova studija provedena u Kini.

No, kad govorimo o blagodatima čaja na zdravlje našeg organizma, tu se stalno lome koplje oko jednog pitanja - je li zdraviji crni ili zeleni čaj, a izgleda da imamo definitivan dogovor.

Znanstvenici su otkrili da zeleni čaj ima više zdravstvenih dobrobiti za nas, a te su dobrobiti bolje izražene kod muškaraca.

Kroz sedam godina proučavali su ponašanje i zdravlje više od 100.000 Kineza i Kineskinja koji nisu imali problema sa srcem, nisu doživjeli moždani udar niti su oboljeli od raka. Podijelili su ih u tri skupine: one koji piju čaj više od triput tjedno, one koji nikada ne piju čaj te one koji ga piju ponekad.

Rezultati su pokazali da su oni ispitanici koji su redovito pili čaj, imali 20 posto niži rizik da dožive moždani i srčani udar te 22 posto niži rizik da umru od posljedica jednoga ili drugoga. Pokazalo se i da redoviti uživatelji čaja mogu očekivati da će živjeti dulje za 1,26 godina od onih koji čaj piju povremeno.

Kada govorimo o vrsti čaja, zeleni se pokazao učinkovitijim na zdravlje od crnoga. Bogatiji je flavanoidima, bioaktivnim komponentama koje nas štite od kardiovaskularnih bolesti. Crni čaj ima manje flavanoida u sebi jer nakon branja prolazi kroz drugačije procese od zelenog čaja. "Crni čaj je potpuno fermentiran zbog čega dolazi do oksidacije polifenola", kaže dr. Gu.