Koje doba dana je najbolje za vježbanje?

Teško je pronaći odgovarajuće vrijeme za vježbanje. Zato donosimo koje su to, prema studijama, prednosti jutarnjeg i večernjeg vježbanja.

Prednosti vježbanja ujutro

Trening ujutro omogućava da dan započnete s endorfinima i dobrim osjećajem postignuća te vam ostavlja više vremena za večeru, druženje i opuštanje poslijepodne i navečer. Studija objavljena u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise proučavala je kako žene reagiraju na hranu nakon jutarnjeg vježbanja.

Jutarnje vježbanje pomaže u smanjenju želje za hranom i povećava dnevnu fizičku aktivnost. Istraživanja također pokazuju da ubrzava metabolizam, što znači da sagorijevate kalorije tijekom dana. Dodatno, sagorijevanje kalorija nije ograničeno samo na noć dok spavate, piše Healthline.

Istraživanja pokazuju da jutarnje vježbanje poboljšava kvalitetu sna. Također, vježbanje na prazan želudac može sagorjeti do 20% više masti nego nakon obroka.

Prednosti vježbanja poslijepodne ili navečer

Iako se mnogima čini da je jutarnje vježbanje idealno, večernje vježbanje također ima svoje prednosti.

Istraživanja pokazuju da je tijelo najspremnije za vježbanje poslijepodne, između 14 i 18 sati, kada je tjelesna temperatura najviša. U tim satima vaše su reakcije brže, a tijelo koristi kisik učinkovitije, što može poboljšati izvedbu i smanjiti rizik od ozljeda. Također, studije pokazuju da vježbanje u večernjim satima, poput dizanja utega, može poboljšati kvalitetu sna.

Koje je onda doba dana najbolje za vježbanje? Studije ne mogu istaknuti najbolji dio dana za vježbanje, jer je ono važno bez obzira na doba dana. Najvažnije je vježbanje znati uklopiti u svoj raspored i vježbati onda kada se vi osjećate najraspoloženiji za vježbanje.