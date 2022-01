Kočani Orkestar i plesni show u Boogaloou

U petak 21. siječnja će u zagrebačkom Boogaloo Clubu nastupiti makedonska etno gypsy brass atrakcija Kočani Orkestar. Kao posebni gosti će nastupiti plesne skupine Nipriye i Walde uz goste koje će nastupiti kao gošće Kočani Orkestra.

Kočani orkestar je internacionalna koncertna atrakcija i jedan je od najcjenjenijih romskih sastava u svijetu. Glazbeni stil ovih neumornih trubača vrlo je zanimljiv i jedinstven. Kao koncertno ime vrhunske sviračke reputacije uživaju veliki ugled kod poklonika 'Balkan gypsy brass' glazbe.

Tradicionalna romska glazba je temelj njihovog izraza kroz koji se isprepliću furiozna kola i svadbene veselice, sa tužnim i melankoličnim elegijama. Kao glazbenici romskog porijekla iz Makedonije, veliku važnost pridaju upravo makedonskoj narodnoj glazbi, uz pomalo meksičkog melosa.

Međutim iz njihovih instrumenata može se čuti i balkanskih, romskih, turskih, meksičkih i drugih utjecaja, te funky jazz s virtuoznim improvizacijama solista, te popularne pjesme današnjice u njihovim originalnim verzijama.

Kočani su snimili pet albuma: 'A Gypsy Brass Band', 'L'orient est rouge', 'Gypsy Mambo', 'Alone At My Wedding' i 'The Ravished Bride'. U pripremi je i šesti studijski album, kao i mnogobrojne zanimljive suradnje s hrvatskim estradnim umjetnicima.

Kako postoji puno optužbi kako ovi Kočani orkestar nisu original zatražili smo službenu izjavu vođe Kočani orkestra Nusreta Bajramova o tim optužbama na što je izjavio: „Postojao je jedan Kočani orkestar koji je djelovao puno godina. Krajem 90-tih godina Kočani orkestar se podijelio na dvije strane, jednu pod vodstvom Naat King Veliova, a drugu pod vodstvom Ismail Salieva sa kojim su svirali i moj otac, kao i moja dva strica i ja. Naat je prilikom razdvajanja zadržao ime „Original Kočani orkestar" i preselio se u Pariz, a Ismail „Kočani orkestar" i ostao u Kočanima. Kada su moj otac, kao i moja dva strica prestali svirati je bio logičan korak da Bilent Saliev (Ismailov sin), Elvis Saliev (Esatov sin) i ja nastavimo dalje sa orkestrom i njegovim radom. Vezano za nekakve optužbe da smo lažni Kočani orkestar nemam što posebno dodati, te mislim da se iz svega što sam napisao da zaključiti i porijeklo i autohtonost i mene i Kočanog orkestra!" Znaći ne morate se bojati da ćete biti prevareni i da nećete gledati prave Kočani Orkestar jer upravo to oni i jesu i imenom i adresom!

Vrata Boogalooa će se otvoriti u 19:00 sati, a Kočani Orkestar će se popeti na pozornicu u 21:00. Nakon konceta će se nastaviti party pod nazivom Balkan Fiesta na kojem će se vrtiti popularna etno glazba od izvornih verzija do dubstepa.

Cijena ulaznica iznosi 80 kn u pretprodaji, a na dan koncerta 90 kn i mogu se kupiti samo preko Entrio.hr online i Entrio prodajnih mjesta.

Prema odluci stožera civilne zaštite koncert se može održati samo uz određene uvjete, tj provjeru posjedovanja Covid propusnice ili negativanog PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati na ulazu u klub. Na ulazu u klub će od 19:00 do 21:00 također biti organizirano testiranje brzinskim antigenskim testom koje će se naplačivati 40,00 kn. Za sve opcije je potrebno ponjeti i osobnu iskaznicu.