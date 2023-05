Klorofilna voda, zelena infuzija za unaprjeđenje zdravlja postala je gotovo preko noći svjetski megahit zahvaljujući njenom sjajnom učinku koji je preplavio i Tik Tok. Poznate osobe među kojima su Gwyneth Paltrow i Reese Witherspoon kunu se u njezine beauty učinke, a niz korisnika svjedoči o brojnim drugim pozitivnim načinima djelovanja na organizam: od anti-age učinka, čišćenja akni, sjajne i zdrave kože, preko ubrzavanja metabolizma, jačanja imuniteta, mršavljenja, sve do detoksikacije i vraćanja energije. No, ovdje se ne radi o prolaznom trendu, naprotiv, klorofil bismo trebali uključiti u svakodnevnu self care rutinu. Evo i zašto.

Što je zapravo klorofil i zašto je toliko dobar za nas?

Klorofil je, znamo još iz školskih klupa, zaslužan za intenzivnu zelenu boju biljki te je nužan za proces fotosinteze putem kojeg biljke uz pomoć sunčeve svjetlosti proizvode potrebnu im energiju za rast i razvoj. Procesom fotosinteze nastaje i kisik koji hrani sav život na zemlji i omogućuje mu postojanje. Molekula klorofila građom je slična hemoglobinu, crvenom pigmentu u ljudskoj krvi koji je nužan za stvaranje crvenih krvnih zrnaca i prijenos kisika. Istu funkciju klorofil ima kod biljaka, stoga možemo reći da je on glavni sastojak krvotoka biljaka.

10 razloga da već danas počnete piti klorofilnu vodu

1. Izvrstan je antioksidant za prirodni detox

2. Alkalizira i donosi pH ravnotežu

3. Blagotvorno djeluje na gastrointestinalni sustav

4. Smiruje upale, izvana i unutra

5. Pospješuje hidrataciju organizma

6. Pomaže u održavanju zdravog probavnog sustava

7. Energizira i vitalizira organizam

8. Obnavlja crvene krvne stanice

9. Uklanja neugodan zadah i mirise tijela

10. Doprinosi zdravoj i blistavoj koži

Kako koristiti koncentrat klorofila, odnosno klorofilnu vodu?

