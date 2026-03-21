Klimatske promjene usporavaju rotaciju Zemlje

Klimatske promjene ne utječu samo na temperaturu zraka, razinu mora i vremenske obrasce - one imaju i iznenađujući učinak na samu rotaciju Zemlje. Iako se čini nevjerojatnim, znanstvenici su otkrili da promjene u raspodjeli mase na planetu, uzrokovane globalnim zatopljenjem, mogu blago usporiti Zemljinu rotaciju i tako produžiti duljinu dana.

Kako to zapravo funkcionira? Zemlja se okreće oko svoje osi, a brzina te rotacije ovisi o raspodjeli mase unutar i na površini planeta. Kada se masa preraspodijeli - primjerice, kada se led s polova otopi i voda se prelije u oceane - dolazi do promjene u momentu tromosti. To je isti princip kao kada klizačica na ledu širi ruke kako bi usporila vrtnju. Što je masa udaljenija od osi rotacije, to se rotacija više usporava.

Jedan od glavnih uzroka ove pojave je topljenje ledenih pokrova na Grenlandu i Antarktici. Kako se ogromne količine leda pretvaraju u vodu, ona se širi oceanima, posebno prema ekvatoru. Time se povećava udaljenost mase od Zemljine osi, što uzrokuje vrlo blago usporavanje rotacije. Iako su te promjene minimalne - govorimo o milisekundama - one su mjerljive i znanstveno značajne.

Osim topljenja leda, klimatske promjene utječu i na kretanje atmosfere i oceana. Promjene u vjetrovima, oceanskim strujama i raspodjeli topline također mogu pridonijeti promjenama u rotaciji. Sve te komponente zajedno čine složen sustav koji utječe na dinamiku našeg planeta.

Važno je naglasiti da ovo nije prvi put da se rotacija Zemlje mijenja. Prirodni procesi, poput potresa, vulkanskih erupcija i pomicanja tektonskih ploča, također mogu utjecati na brzinu rotacije. Međutim, ono što zabrinjava jest činjenica da ljudska aktivnost sada ima mjerljiv utjecaj na taj proces.

Iako produženje dana za djelić milisekunde nema izravan utjecaj na naš svakodnevni život, ova pojava ima važnu znanstvenu vrijednost. Ona pokazuje koliko su klimatske promjene duboke i sveobuhvatne - ne utječu samo na ekosustave i vremenske uvjete, već i na temeljne fizikalne karakteristike planeta.

Zaključno, usporavanje rotacije Zemlje zbog klimatskih promjena još je jedan podsjetnik koliko su naši postupci povezani s prirodnim sustavima. Iako je učinak mali, njegova simbolika je velika: čak i procesi koji se čine nepromjenjivima mogu biti pod utjecajem ljudskog djelovanja.