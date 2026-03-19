Greenpeace preuredio sjedište EU-a u Trumpov toranj

Aktivisti belgijskog Greenpeacea projicirali su zlatnu fasadu uz natpis "TRUMPOV TORANJ" na sjedište Europske komisije u Bruxellesu, pretvorivši je tako u svojevrsnu repliku Trumpovih nebodera, uz poruku Greenpeacea vodstvu EU-a koje se danas sastaje da prestanu popuštati njegovim zahtjevima. Prosvjed aktivista koji dolaze iz niza zemalja EU, uključujući Hrvatsku, bio je protiv daljnje ovisnosti EU o nafti i plinu iz američkog uvoza, uklanjanja mehanizama zaštite okoliša, javnog zdravlja i privatnosti te manjka bilo kakvog otpora američkom kršenju međunarodnog prava.

Greenpeaceova voditeljica kampanje Ariadna Rodrigo rekla je sljedeće: "Trump želi zavladati Europom, a europski političari mu zasad u tome podilaze, pa smo im odlučili pomoći u preuređenju. Trump se ruga međunarodnom pravu, a umjesto da mu se odupru, čelnici EU-a ugrožavaju zaštitu našeg zdravlja i okoliša, vezujući Europu za američku naftu i plin ne bi li udovoljili njemu i njegovim prijateljima milijarderima. Kad političari EU kažu da žele „pojednostaviti pravila radi jačanja konkurentnosti" to znači da kane omogućiti kompanijama korištenje još više otrovnih kemikalija u našoj odjeći i hrani, a tehnološkim kartelima dopustiti da narušavaju našu privatnost. Potpuni prelazak na obnovljivu energiju i ekološku poljoprivredu riješio bi nas ovisnosti o nafti i oslobodio Trumpova klinča kao i poštedio naše džepove troškova geopolitičkih previranja. EU se mora oduprijeti Trumpovoj politici kaosa i okrutnosti i početi braniti obične ljude, a ne korporacije i superbogataše."

Danas će 27 čelnika EU-a raspravljati o vlastitom odgovoru na napad SAD-a i Izraela na Iran i posljedično povećanje cijena energenata, o ratu koji još traje u Ukrajini, o narednom proračunu te o vlastitim pokušajima dereguliranja zaštite okoliša, javnog zdravlja i digitalne privatnosti u EU.

Vlada SAD-a i korporacijski lobisti pritišću Europsku uniju da ukine pojedine mehanizme zaštite okoliša i društva, poput Uredbe protiv deforestacije, Uredbe o metanu i digitalnog poreza.

**Informacije za medije o pritisku SAD-a na EU s ciljem deregulacije zaštite ljudi i prirode**

Čelnici EU-a dosad su uglavnom oklijevali snažno osuditi nedavne prijetnje i napade Predsjednika Trumpa na Venezuelu, Kubu i Iran. Greenpeace poziva sve vlade da podrže međunarodno pravo i zaštite civile a od EU-a da zatraži hitan prekid vojnih sukoba i blokade humanitarne pomoći.

Trgovinski sporazum EU-a i SAD-a

U sklopu predloženog sporazuma o smanjenju carina na trgovinu robom između EU-a i SAD-a, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obećala je da će EU do kraja 2028. uvoziti američke energente, uglavnom naftu i plin, u vrijednosti od 750 milijardi dolara. Do 2025. SAD je već izvozio 27% plina u EU, a taj bi se udio mogao povećati na 40% do 2030.

Odbor za trgovinu Europskog parlamenta trebao bi izglasati odobrenje sporazuma, nakon čega bi potonji bio proslijeđen a glasanje Parlamentu, moguće na sjednici 25. i 26. ožujka. Greenpeace upozorava da ovisnost EU o uvozu fosilnih goriva, osim što ubrzava klimatsku krizu, omogućava autoritarnim vladama da utječu na EU, europska kućanstva izlaže riziku od nestabilnih cijena. Greenpeace poziva zastupnike Europskog parlamenta da odbace trgovinski sporazum između EU i SAD-a.