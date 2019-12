Klimatske promjene učinile su Alpe opasnima

Mont Blanc i Matterhorn dvije su najpoznatije planine na Alpama i znanstvenici kažu kako ih klimatske promjene iz korijena mijenjaju povećavajući opasnost od odrona kamenja i pokreta ledenjaka.

"Na mjestima na kojima smo imali odmorišta ne možete se ovih dana dugo zadržati" zbog opasnosti od odrona kamenja, kaže Jan Beutel, planinski vodič i znanstvenik sa švicarskog sveučilišta ETH.

"Sve što je veće od polovice jabuke potencijalno je smrtonosno". Planina se uvijek mijenja "no nema dvojbi - sve je više većih odrona kamenja", kaže Beutel.

Jedan od uzroka odrona je otapanje vječnog leda - stijena i sedimenta koji je obično okovan ledom čitavu godinu.

"Vidimo jasni trend zagrijavanja na području vječnog leda posebno nakon 2010.", kaže Jeannette Noetzli, stručnjakinja na institutu za istraživanja snijega i odrona u Davosu.Ljeti najgornji se metri vječnog leda otapaju.

"Očigledna je tendencija povećavanja toga otopljenog sloja", dodaje Noetzli.

U dodatku na to otapanje vječnog leda, otapanje snijega dovodi do ulijevanja vode u pukotine, što iznimno povećava pritisak, kaže Beutel, i to može izazvati da se gromade stijena iznenada odvale.

Na talijanskoj strani Mont Blanca na granici s Francuskom lokalno je stanovništvo zabrinuto. Spektakularni ledenjak Planpincieux klizi sve brže prema dolini kao rezultat globalnog zagrijavanja. Na ledenjaku je postavljen radar koji prati kretanje ledene mase svakodnevno.

Neki znanstvenici tvrde da se pretjeruje u pogledu rizika da tone leda otkližu i pokopaju stanovnike i turiste.

"Nema rizika za Val Ferret, čak i da otkliže 250.000 prostornih metara", kaže klimatolog Massimiliano Fazzini sa sveučilišta Ferrara.

On misli da su u ovom slučaju upozorenja pretjerana.

"Stanovnici i turisti nisu u opasnosti".