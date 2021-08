Kinoteka u šumi - Ljetna pozornica Tuškanac

Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca koji se održava na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u drugoj polovici kolovoza nastavlja Kinotekom u šumi. Riječ je o programu organiziranom sa zagrebačkim kinom Kinoteka, koji će na veliko platno dovesti niz rado gledanih filmskih klasika.

Prvi tjedan posvećen je filmu Pjevajmo na kiši (1952), ikoničkom mjuziklu Genea Kellyja i Stanleya Donena, čija vrhunska koreografija i spektakularne glazbene točke i dalje odzvanjaju filmskom i popularnom kulturom. Unatoč tome što sljedeće godine zalazi u svoje sedmo desetljeće, ova priča o zvijezdama nijemog filma koje se prilagođavaju pojavi zvuka i dalje osvaja svojim optimizmom, energijom i svježinom, a njezina okrugla obljetnica obilježit će se i posebnim tematskim programom posvećenom „Filmovima o filmu", koji će se održati u sljedećoj sezoni kina Kinoteka.

Ostatak tjedna rezerviran je za filmove koji su inovativnom uporabom koreografije proširili naše shvaćanje filmskog jezika te tako osigurali svoje mjesto u filmskome kanonu. Tu je Flashdance (1983), veliki hit 1980-ih koji je pomogao definirati estetiku desetljeća, posebice njezin videospotovski ogranak gdje se priča koristi kao povod za stvaranje audiovizualnog doživljaja. Riječ je o vrhunski snimljenoj i bravurozno montiranoj audiovizualnoj poslastici, čiji zarazni soundtrack - koji dijelom potpisuje velikan elektroničke glazbe Giorgio Moroder - i dalje odzvanja klupskim prostorima i radijskim stanicama. Film je imao četiri nominacije za Oscara, dok je naslovna pjesma „Flashdance...What a Feeling" osvojila onoga za najbolju pjesmu.

Tjedan nastavlja Dobar posao (1999), vizualno impresivna meditacija o tijelu i identitetu, izgrađena oko priče o ljubomori i osveti unutar Legije stranaca. Film francuske redateljice Claire Denis reprezentativan je primjer „kinematografije čula" (cinema of the senses), estetike koja napušta klasičan odnos prema priči i kronologiji u korist senzualnih aspekata filmskog zvuka i slike. Denisin film čest je gost popisa najboljih filmova 1990-ih, a na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazat će se njegova nedavno restaurirana inačica.

U petak je na rasporedu Paklena naranča (1971), kontroverzno remek-djelo britanskog redatelja Stanleya Kubricka, u kojem je kroz priču o delikventima u distopijskoj budućnosti pružio mračnu satiru društvenih kretanja svoga vremena. Kubrickov film izvrsno su prihvatili kritika i publika, no svojom uznemirujućom koreografijom nasilja izazvao je i brojne kontroverze, u tolikoj mjeri da je bio zabranjen za distribuciju u nekoliko zemalja. Paklena naranča danas se drži za neupitni klasik 1970-ih i jedan od reprezentativnih primjera kontrakulturnog duha koji je obilježio desetljeće.

Tjedan zaključuje Groznica subotnje večeri (1977), priča o mladiću iz Brooklyna i lokalnom kralju plesnoga podija, koja je Johna Travoltu katapultirala u glumačku A-ligu (donijevši mu i prvu nominaciju za Oscara), a od diskoglazbe napravila je međunarodni fenomen. Kritika je hvalila inovativnost redatelja Johna Badhama, koji je kreativnom interpretacijom osobina klasičnog mjuzikla inaugurirao žanr plesnog filma, a zbog autentičnog prikaza supkulture diska djeluje kao vremenski stroj u drugu polovicu desetljeća. Soundtrack Groznice, poznat po klasicima kao što su „Stayin' Alive", „More Than a Woman" i „How Deep Is Your Love" grupe Bee Gees, i dalje drži visoko mjesto najprodavanijih albuma filmske glazbe svih vremena.

Sve projekcije održavaju se u skladu s važećim epidemiološkim mjerama. Kako biste osigurali svoje mjesto na projekciji, preporučamo da karte kupite online ili barem pola sata ranije na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac. Više informacije o programu potražite na www.ljepotu.hr.