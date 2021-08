Hitchcock u Motovunu – novi doživljaj nijemog filma uz glazbu uživo

Legendarni Alfred Hitchcock stvarao je još u doba nijemog filma - podatak je to koji mnogi i ne znaju. No, upravo jedno ostvarenje iz tog doba donijelo mu je titulu majstora trilera. Riječ je o filmu Stanar: priča o londonskoj magli, jednom od prvih Hitchcockovih uspjeha. Kino Istra u nastavku ljetnih iznenađenja donosi upravo ovaj nijemi film, i to uz glazbenu pratnju uživo slovenskog benda Jimmy Barka Experience.

Nakon velikog uspjeha večeri Sto godina smijeha u sklopu Motovun Film Festivala, i ova projekcija održat će se u ambijentu motovunskog hotela Roxanich, u petak, 20. kolovoza u 21.00 sati. Ambijent terase ovog hotela pokazao se tada idealnim za projekciju četiri antologijske komedije Bustera Keatona uz pratnju uživo benda Porto Morto.



Stanara je Hitchcock snimio još 1926. prema istoimenom popularnom romanu književnice Marie Belloc Lowndes koja je inspiraciju pronašla u zločinima Jacka Trbosjeka. U sugestivnoj atmosferi maglovitog Londona film prati stanara jedne londonske zgrade kojeg sumnjiče za ubojstva mladih žena. Riječ je o trećem Hitchcockovom djelu nastalom nakon komercijalne propasti njegova prva dva filma i strahovanja o slomu njegove karijere u usponu. Ipak, očekivanja su ostvarena pa mnogi kritičari ovaj napeti triler smatraju najuspjelijim britanskim nijemim filmom. Kuriozitet je i da se Hitchcock ovdje prvi put pojavljuje u cameo ulozi što je kasnije postalo obilježje njegovih filmova.

Zvučnu kulisu za ovu jezivu priču stvorit će sastav Jimmy Barka Experience čiji se izričaj zasniva na spoju modernog i tradicionalnog. Čine ga ugledni bubnjar Marjan Stanič i dvojica DJ-a, Borja i Bakto, poznati iz projekta Tetkine radosti u kojem su donosili ex-jugoslavenski funk, soul i disco. Glazba slovenske skupine puna je nepredviđenih obrata te predstavlja šareni miks funka, breakbeata, hip hopa i afro ritmova. Poveznica ovog benda s filmom je i ime Jimmy Barka, prema liku propalog pjevača iz kultnog djela Kad budem mrtav i beo redatelja Živojina Pavlovića.

Sudeći po interesu za brzo rasprodanu večer Sto godina smijeha te sjajne reakcije nakon projekcije, preporuka svim gledateljima je da nabave ulaznice što prije. U pretprodaji se po cijeni od 40 kuna mogu već kupiti putem poveznice: https://www.mojekarte.hr/hr/kino-istra-prestavlja-hitchcock-u-motovunu/tickets-594999.html