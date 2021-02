Kingston prodaje HyperX gaming diviziju HP-u

Kingston Technology Europe Co LLP, podružnica Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, postigla je definitivni dogovor s HP Inc. o prodaji svoje HyperX gaming divizije. Ova akvizicija podržava HP-ovu strategiju da potakne rast u okviru Personal Systems segmenta tržišta, u okviru kojeg videoigre i periferna oprema predstavljaju atraktivne segmente. HyperX linija proizvoda obuhvata čitav niz perifernih uređaja za videoigre, uključujući slušalice, tipkovnice, miševe, podloge za miš, USB mikrofone i dodatke za konzole.

„HyperX je lider u perifernim uređajima u čiju tehnologiju povjerenje imaju gameri širom svijeta i oduševljeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu njihovom izvanrednom timu u HP obitelj", rekao je Enrique Lores, predsjednik i izvršni direktor HP Inc. „Nastavljamo unapređivati našu lidersku poziciju u Personal Systems segmentu, modernizacijom računalnih iskustava i proširivanjem na susjedne slične segmente tržišta. Vidimo značajne mogućnosti na velikom i rastućem perifernom tržištu, a dodavanje HyperX-a našem portfelju pokrenut će nove inovacije i rast za naše poslovanje."

PC gaming i dalje je jedno od najpopularnijih tržišta videoigara, uz predviđanja da će industrija hardvera za računala vrijediti 70 milijardi dolara do 2023. Očekuje se da će globalno tržište perifernih uređaja porasti na vrijednost od 12,2 milijardi dolara do 2024. godine, a periferne jedinice za igranje predstavljaju nesrazmjeran udio u ovom rastu.

„HyperX proizvodi su dizajnirani kao odgovor najrigoroznijim zahtjevima svih igrača, pružajući im pobjedničku prednost i pomažući im da ostanu na vrhu svoje igre", rekao je John Tu, suosnivač i izvršni direktor Kingstona. „Obje naše tvrtke napreduju zato što se fokusiramo na svoje zaposlene i dijelimo iste osnovne vrijednosti i kulturu. David Sun (suosnivač i generalni direktor) i ja smo sagledali mogućnosti za HyperX poslovanje i njegove zaposlene i obojica smo shvatili da ova promjena donosi svjetliju budućnost HyperX-a."

HP je posljednjih godina napravio veliki i rastući globalni gaming portfolio na čelu sa svojim brendom OMEN i ekosustavom svjetske klase hardvera, softvera, sadržaja i usluga. Tvrtka nastavlja s napretkom u ovom segmentu s moćnim uređajima poput prijenosnog računala OMEN 15 i prijenosnog računala HP Pavilion Gaming 16. Osim uređaja, HP pokreće softverske inovacije pomoću OMEN Gaming Hub-a - jedinstvene destinacije za povezivanje igrača, prilagođavanje njihovih potreba i istraživanje mogućnosti hardvera i igara. Dodavanje HyperX-a u širi HP-ov gaming ekosustav pružit će nova inovativna iskustva u svemu onome što igrači vide, čuju i dodirnu.

Prema dogovorenim uvjetima, HP će platiti 425 milijuna dolara, podložno uobičajenom obrtnom kapitalu i drugim prilagođavanjima, kako bi postao vlasnik HyperX portfolio gaming periferija. Kingston će zadržati DRAM, flash i SSD proizvode za igrače i entuzijaste. Očekuje se da će akvizicija akreditirati HP na ne-GAAP osnovi u prvoj punoj godini nakon zatvaranja. Transakcija se očekuje biti zatvorena u drugom kvartalu kalendarske 2021, ovisno o regulatornim revizijama i drugim uobičajenim uvjetima transakcije.