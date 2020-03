Kingston osvježava kartice i čitače

Kingston Digital Europe Co LLP, podružnica zadužena za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, objavila je danas obnovu svoje serije 'Canvas' Flash kartica s Canvas Plus modelom.

Novi niz SD i microSD proizvoda uključuje prve Kingstonove UHS-II kartice. Kako bi išli ukorak s Canvas Plus karticama, novi MobileLite Plus UHS-II čitači projektirani su tako da podržavaju izrazito velike brzine čitanja. Canvas Plus predstavlja sljedeću generaciju SD i microSD kartica s unaprijeđenim performansama za DSLR fotoaparate, 4K / 8K video produkciju, AndroidTM uređaje, akcijske kamere i dronove.

Canvas Plus nudi tri različite varijante kako za SD tako i za microSD kartice: Select Plus, Go! Plus, i React Plus. Canvas Select Plus-u, koji je započeo s isporukom u Q4 2019. godine, pridružio se i Canvas Go! Plus i Canvas React Plus. Oni ne samo da podržavaju najnovije napredne kamere s mogućnošću 4K i 8K video zapisa, već su React Plus i MobileLite Plus također kompatibilni s UHS-I i uobičajenim SD bus standardima. MobileLite Plus čitači biti će dostupni samostalno ili u paketu s React Plus karticama kako bi se osigurale optimalne brzine.

" Naš je cilj pružiti najbolje moguće iskustvo kako bi potrošači mogli dijeliti sadržaj koji im je važan," rekao je Tiago Gomes, BM Flash Manager EMEA. "Canvas kartice predvode s UHS-II i A2 podrškom za aplikacije, trajne su, odlikuju se velikim kapacitetom za pohranu i većom brzinom snimanja svih uspomena bez brige oko ograničenja prostora ili dugog trajanja prijenosa."

Serija kartica Canvas Plus uključuje:

Canvas SelectTM Plus:

Dizajniran za rekreativne / amaterske Full HD i 4K DSLR fotoaparate (SD) i Android mobilne uređaje (microSD).

Klasa 10 UHS-I brzine 1 do 100MB/s čitanja.

do 100MB/s čitanja. MicroSD podržava performanse A1 aplikacijske klase za ubrzanje rada tableta i pametnih telefona.

· SD i microSD kapaciteta2 do 512GB.

Canvas Go!TM Plus:

· Idealno za snimanje 4K UHD video zapisa i burst fotografiranja vašim DSLR (SD) fotoaparatom ili uporabu s 4K akcijskim kamerama i dronovima (microSD).

· Klasa 10 UHS-I U3 brzine1 do 170MB/s čitanje3, 90MB/s upis.

· MicroSD podržava performanse A2 aplikacijske klase za ubrzanje rada sljedeće generacije tableta i pametnih telefona.

· SD i microSD kapaciteta2 do 512GB.

Canvas ReactTM Plus:

· UHS-II vrhunskih performansi za profesionalno snimanje 4K/8K video zapisa i fotografija visoke rezolucije na kamerama koje predstavljaju industrijski standard.

Klasa 10 UHS-II U3 brzine1 do 300MB/s čitanje, 260MB/s upis4 (SD) i 285MB/s čitanje, 165MB/s upis4 (microSD).

· Prvi UHS-II microSD koji podržava performanse A1 aplikacijsku klasu ubrzavanja rada tableta i pametnih telefona.

SD i microSD kapaciteta2 do 256GB.

MobileLite Plus čitači:

· Napravljeni za povećanje učinkovitosti rada s nevjerojatnim UHS-II brzinama za brži prijenos datoteka i vrijeme obrade

· USB 3.2 Gen 1 brzina s podrškom za starije modele UHS-I kartica.

· Dizajniran za optimalne performanse s Kingston microSD i SD karticama.

Canvas Plus Flash kartice dolaze uz doživotno jamstvo, besplatnu tehničku podršku i legendarnu Kingstonovu pouzdanost. Za više informacija posjetite kingston.com.