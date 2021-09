Kingston najavljuje XS2000, prijenosni SSD džepne veličine

Kingston Digital Europe Co LLP, podružnica u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je najavio isporuku XS2000, prijenosnog SSD-a džepne veličine koji koristi USB 3.2 Gen 2x2 brzine za isporuku performansi sljedeće generacije unutar kompaktnog, vanjskog pogona u pokretu.

XS2000 ima munjevite brzine prijenosa do 2.000 MB/s1 pružajući korisnicima povećanu produktivnost s minimalnim prekidima. XS2000 nudi izvanredne performanse i kapacitete do 2TB2 za pohranu i uređivanje slika visoke rezolucije, 8K video zapisa i velikih dokumenata u trenu. Pogon se povezuje s USB Type-C® sučeljem3 što stvarateljima sadržaja omogućuje jednostavno pohranjivanje i pristup njihovim datotekama bilo gdje na računalu ili mobilnom uređaju. Gotovo upola manji od tipičnog prijenosnog SSD-a, XS2000 dolazi s uklonjivim robusnim kućištem i klasom zaštite IP55-rating4 kako bi zaštitio od vode i prašine, što ga čini savršenim suputnikom za avanture gdje god se nalazili, pokrivajući sve od posla preko igre do strastvenih projekata.

„XS2000 je namjenski izrađen s ultimativnom kombinacijom visokih performansi i velikog kapaciteta kako bi mogao pratiti sadržajne zahtjeve korisnika širom svijeta", rekao je Tony Hollingsbee, poslovni direktor SSD-a, Kingston EMEA. „Uz kompaktnu veličinu, sličnu privjesku za ključeve, i dodatnu izdržljivost, ovo je idealan pogon za održavanje produktivnosti svakodnevnog stvaratelja sadržaja do korisničkih i korporativnih profesionalaca."

XS2000 dostupan je u kapacitetima od 500 GB do 2 TB i podržan je ograničenim petogodišnjim jamstvom5 s besplatnom tehničkom podrškom. Za više informacija posjetite kingston.com.