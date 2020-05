Kingston lansirao KC2500 NVMe SSD nove generacije

Kingston Digital, Inc., podružnica zadužena za Flash memoriju u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, predstavio je KC2500, novu generaciju M.2 NVMeTM PCIe SSD diskova za stolna računala, radne stanice i computing sustave visokih performansi (HPC). KC2500 NVMe PCIe SSD omogućuje moćne performanse uz pomoć najnovijih Gen 3.0 x 4 kontrolera i 96-slojnog 3D TLC NAND-a. Uz brzine1 do 3500MB/s za čitanje i do 2900MB/s za pisanje podataka, KC2500 kombinira izvanredne performanse i izdržljivost, što utječe na unapređenje radnih procesa korisnika stolnih računala, radnih stanica kao i power user-a.

KC2500 je dostupan u kapacitetima do 2TB2 i to u kompaktnim M.2 2280 dimenzijama koje štede prostor za ostale komponente, dok istovremeno korisnicima omogućava da iskoriste PCIe brzine. Samo-enkriptirajući SSD podržava kompletni paket end-to-end zaštite pomoću AES-XTS 256-bitne hardverske enkripcije. Omogućuje upotrebu rješenja nezavisnih proizvođača softvera s TCG Opal 2.0 podrškom za upravljanje sigurnošću kao što su SymantecTM, McAfeeTM, WinMagic® i drugi. KC2500 ima ugrađenu podršku za Microsoft eDrive, sigurnosnu specifikaciju memorije za upotrebu sa BitLocker-om.

„KC2500 postavlja novi standard kada su u pitanju korisnici računala koji zahtijevaju visoke performanse, omogućujući visoku brzinu i pouzdanost za intenzivna radna opterećenja u desktop, workstation i HPC aplikacijama", rekao je Tony Hollingsbee, SSD voditelj poslovanja za Kingston EMEA. „Kompaktna M.2 veličina i široki spektar mogućnosti za sigurnost i enkripciju pružaju veću fleksibilnost organizacijama koje žele osvježiti svoje trenutne sustave, ili za korisnike koji žele nadograditi svoj sustav najboljim performansama koje NVMe PCIe SSD uređaji trenutno nude".

KC2500 je trenutno dostupan u kapacitetima od 250GB, 500GB i 1TB, a uskoro se očekuje i model od 2TB2. KC2500 također dolazi uz ograničeno petogodišnje jamstvo i s besplatnom tehničkom podrškom. Za više informacija posjetite kingston.com.