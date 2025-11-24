Ki Klop, Tidal Pull i Smrdljivi Martini rasprodali Vintage

Večer su otvorili Smrdljivi Martini koji su kompletno odsvirali nedavno objavljen debut album "Rhaphigaster Nebuloza" i već ih se sada može nazvati pravom koncertnom atrakcijom mlađe generacije.

Tidal Pull je nastupio drugi te je odsvirao odličan set na kojem su se našli stariji favoriti, ali i gotovo pola pjesama s novog albuma koji je objavljen prošli tjedan "Sve isto kao svaki put do sad". Na singlu "Kad imamo mirne glave" im se pridružio i IDEM i dodatno nabrijao atmosferu.

Za kraj večeri nastupili su Ki Klop i održali još jedan sjajan koncert. Pjesme s albuma prvijenca "Otopljeni disko" publika je pjevala uglas s bendom, ali isto tako i novi singl "Kao ja". Bend je otopio disko i ovog puta i na najbolji mogući način zatvorio prvo izdanje Mudrog Brka.

Koncept je jednostavan - predstaviti bendove s labela uživo pred publikom. Nakon ovakve večeri, ovo nam je dokaz da ima smisla čime se bavimo. Hvala Dostavi zvuka na savjetima, Jebotonu na digitalnom pogurancu, IDEM-u na gostovanju, svim bendovima i svima koji ste bili na koncertu", rekao je Mudri Brk.

Prvo zagrebačko izdanje Mudrog Brka pokazalo je da domaća scena itekako ima energije, strasti i publike koja zna što želi. Ako je suditi po atmosferi, Mudri Brk ima potencijal da postane jedna od točaka zagrebačkog koncertnog kalendara.

Mudri Brk je indie label koji postoji sedam godina i trenutno ima roster od 30 izvođača, među kojima su javnosti najpoznatiji Valentino Bošković, Irena Žilić, IDEM i Ki Klop (u suradnji s JeboTonom), Šo!Mazgoon, Leut Magnetik, My Buddy Moose, St!llness, Tidal Pull, Miriiam i drugi sjajni izvođači. Do sada je objavljeno 13 LP izdanja na vinilu i skoro 30 albuma. Rado surađuje s bratskim diskografima kao što su JeboTon, Izvanredni diskograf i Basic & Rough.