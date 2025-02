KBO! ponovno stižu u Tvornicu kulture

Kultni punk trio kojega čine Saša Vujić Vuja na gitari i vokalu, Aleksandar Vojinović na gitari i Boban Vujić na bubnjevima i ove će godine zagrebačkim obožavateljima servirati žestoku svirku. Od 1982. godine pa sve do danas, KBO! uspješno prkosi vremenu svojim sirovim zvukom, iskrenim tekstovima i neodoljivim punk stavom. S više od četiri desetljeća iskustva na sceni, njihovi nastupi nastavljaju oduševljavati regionalnu publiku. Pioniri hardcore punka bend su oformili još u srednjoj školi i otad su svirali na čitavom prostoru bivše Jugoslavije, a put ih je odveo čak i u Grčku, Mađarsku, Belgiju, Austriju i Nizozemsku. Tijekom četrdeset godina karijere nepokolebljivo su postavljali vlastita pravila u žanru.

KBO! - „U susret svima"

KBO! su svoj debitantski album „Tama" objavili 1986. godine, a pjesme su se ubrzo našle na radijskim postajama, privlačeći pažnju publike i kritike. Unatoč teškim okolnostima kroz koje su prolazili tijekom prošlog stoljeća, bend je svoju diskografiju obogatio s čak 14 izdanja. Već do kraja osamdesetih godina u svom su katalogu, uz prvijenac, imali šest izdanja, od kojih je većina objavljena na kaseti: „Nove obrade starih stvari" (1987.), „OBK!" (1988.), „Live in Budapest" (1988.) i „Moja sloboda" (1989.). Ipak, pravi preokret dogodio se 1989. godine s albumom „Forever Punk", kada je punk zvuk KBO!-a prvi put pronašao put do vinila. Ovo značajno izdanje objavila je grčka izdavačka kuća Wipe Out Records, čime je bend proširio svoj utjecaj i izvan regije. Tijekom turbulentnih devedesetih, KBO! nije posustao - nastavili su rušiti granice i stvarati glazbu, a snimili su i antiratnu himnu „The Dignity of Human Being is Vulnerable". Četrdeset godina postojanja benda obilježili su albumom „100%" (2022.), koji je donio 13 novih pjesama koje prkose vremenu.

KBO! - „Forever Punk"

KBO! priprema žestoku punk večer u Tvornici kulture uz svoje najveće hitove i skrivene dragulje bogate diskografije. Na repertoaru će se naći „Samoća", „Moja sloboda", „Forever Punk", „Za jedan korak", kao i sve ostale himne moshpita.

Ulaznice po regular cijeni od 13 eura dostupne su na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 15 eura.