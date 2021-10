Kazališna praznovjerja i osnovni kazališni pojmovi

Za što se sve u kazalištu vjeruje da donosi (ne)sreću i koje sve pojmove trebate znati da biste baratali kazališnim jezikom, saznajte pomoću Kazališnog šalabahtera, besplatne online publikacije koja služi kao uvod u kazališnu umjetnost, podsjetnik na njene poznate i manje poznate pojmove, pomoć pri gledanju predstave te razgovoru i analizi nakon odgledanog. Kazališni šalabahter namijenjen je djeci i mladima te nastavnicima, odgajateljima, pedagozima, roditeljima i svima ostalima koji rade s djecom i mladima. Podijeljen je u tri osnovna dijela: Prije predstave, U kazalištu i Nakon predstave.

Nove kategorije Kazališnog šalabahtera sadrže po deset pojmova. U kategoriji "Kazališna praznovjerja" možete saznati pregršt zanimljivih informacija poput - zašto se u kazalištu ne smije zviždati, što je to fantomsko svjetlo, naziv kojeg dramskog teksta se ni pod razno ne smije izgovoriti na glas u kazalištu, za koje se opere smatra da su uklete, koje se boje nikako ne bi trebale naći na pozornici i još mnogo, mnogo toga!

Kategorija "Kazališni pojmovi" pravi je mali pojmovnik za kazališne početnike, ali i za one koji žele znati nešto više! Naučite razliku između premijere i praizvedbe, što je to crna kutija, čemu služi cug, je li talijanka osoba ili ipak nešto drugo, što su to didaskalije, odakle dolazi riječ mizanscen... Sigurni smo da ćete naići na pokoju novu i zanimljivu informaciju.

Jedna od posebnosti Šalabahtera je i Upitnik za analizu predstave koji učitelji mogu poslati svojim učenicima, a učitelji zatim sve odgovore mogu preuzeti u Excell tablici. Novost je da je upitnik i sadržajem i vokabularom sad prilagođen za čak tri različita uzrasta - niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole te srednjoškolci i studenti.

U Šalabahter će se kontinuirano dodavati nove kategorije i nadopunjavati stare. U Šalabahteru možete pronaći i informacije vezane uz kazališni bonton te opise kazališnih zanimanja.

Cijeli je Kazališni šalabahter potpuno besplatan.

Šalabahter je nastao uz pomoć sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Autorice tekstova, upitnika i projektne ideje su Maja Sviben, Nina Horvat, Ines Škuflić Horvat, Katarina Šulc i Nora Krstulović koja je zaslužna i za koncept, dizajn i tehničku realizaciju.

Kazališni šalabahter nalazi se na poveznici salabahter.tirena.hr

Teatar Tirena nezavisno je kazalište u kojem su tijekom 24 godine postojanja postavljeni brojni autorski projekti s temama koje se tiču djece i mladih. Tirenini su ciljevi izvrsnost i društvena odgovornost - kazališnim jezikom progovaraju o aktualnim problemima iz života publike kojoj se obraćaju.