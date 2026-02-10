Kaufland donirao najveću količinu hrane do sada

Kaufland u Hrvatskoj već niz godina u sklopu projekta Reci neću hrani u smeću provodi sustavne aktivnosti usmjerene na sprječavanje bacanja hrane, i to kroz optimizaciju procesa u trgovinama i razvijene donacijske programe s registriranim posrednicima u lancu doniranja hrane.. Rezultati ostvareni u posljednjih sedam godina potvrđuju kontinuitet i učinkovitost takvog pristupa. Naime u tom je razdoblju donirano:

- više od 1700 tona voća i povrća - ova količina vitamina teži kao 85 punih šlepera koji bi, poredani jedan iza drugoga, stvorili kolonu dugu čak 1,5 kilometar

- preko 1 milijun i 120 tisuća komada pekarskih proizvoda - poslagani u niz, proizvodi bi činili traku dugu preko 160 kilometara što je jednako udaljenosti od Zagreba do Rijeke

- više od 500 tisuća prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja - svaki stanovnik Splita, Rijeke, Osijeka i Zadra mogao bi dobiti po jedan proizvod.

U usporedbi s 2024., 2025. godine količina donacije pekarskih proizvoda i voća i povrća porasle su za 25%, dok je za broj doniranih prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja zabilježen rast od čak 130%.

Hrana koja završi kao otpad predstavlja gubitak vrijednih resursa, dok istovremeno raste potreba za pomoći najugroženijim skupinama društva. Upravo zato smanjenje otpada od hrane, precizno planiranje nabave, upravljanje zalihama i kontinuirano unapređenje suradnje s donacijskim partnerima postaju sve važniji dio održivog poslovanja.

Kao jedan od vodećih trgovačkih lanaca, Kaufland prepoznaje svoju odgovornost i nastavlja razvijati inicijative usmjerene na borbu protiv food waste-a te poticati odgovornije upravljanje hranom, svjestan kako su održive promjene moguće samo kroz kontinuiran i zajednički angažman.