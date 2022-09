Kate McDonnell i Dunja Knebl u Začaranoj Močvari!

Začarana Močvara ima čast pozvati vas na sjajan akustični kantautorski koncert na kojem će nastupiti proslavljena američka glazbenica Kate McDonnell uz koju će nastupiti naša Dunja Knebl s posebno pripremljenim materijalom za ovu priliku.

KATE MCDONNELL (SAD)

Web: Bandcamp, Spotify

Kate McDonnell se glazbom počela baviti kao tinejdžerica kao dio dua sa sestrom Anne McDonnell. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća svirala je s Freddiejem Taneom, a njihov album "Volcanic Rendezvous" donio im je nastupe s velikim zvijezdama poput Boba Dylana, Suzanne Vega ili Willie Nelsona.

Svoj prvi samostalni album "Broken Bones" objavila je 1992. godine i odmah se predstavila kao savršena nasljednica američke pomalo klasične folk/americana kantautorske tradicije. Njen kristalno čisti glas uz pratnju divnih gitarskih melodija definitivno ostavljaju slušatelje bez daha. Kate McDonnell dolazi po prvi put u Zagreb i to predstaviti svoj posljednji album "Ballad Of A Bad Girl" iz 2021. godine na kojem su svirali Tony Levin, najpoznatiji kao dugogodišnji basist King Crimsona i Petera Gabriela, ali i suradnik mnogih drugih (John Lennon, Pink Floyd, Paul Simon, Lou Reed, David Bowie, Tom Waits, Laurie Anderson) te bubnjar Jerry Marotta također poznat po mnogobrojnim suradnjama s muzičarima kao što su Peter Gabriel, Suzanne Vega, Iggy Pop, Elvis Costello, Cher, Paul McCartney...

"With her poetic songs... she shares life with an unforgettable impact". Boston Globe

"McDonnell's poignant songwriting is showcased, as well as her raw, acoustic instrumentals. It is easy to be reminded of classic Joni Mitchell or Joan Baez tracks when listening." NYS Music

DUNJA KNEBL (Zagreb)

Web: Bandcamp, Spotify

Dunju Knebl ne treba posebno predstavljati Močvarinoj publici. Dunja je više puta nastupala u našem klubu, a ovaj put je pripremila poseban program kojeg je najbolje sama opisala.

"Kao što često radim kod nastupa, pjesme su na neki način moj "flash-back" na godine kad sam pjevušila samo kod kuće, pa kasnije za širi auditorij. Pjesme na engleskom pjevala sam u djetinjstvu isto toliko koliko i one na hrvatskom. Najčešće su to bile 'folk songs' jer sam od 8. - 11. godine živjela u Americi, a one na hrvatskom bile su narodne pjesme koje su pjevali moji roditelji.

Kad sam 'otkrila' zaboravljene tradicijske pjesme iz Hrvatske i krenula u profesionalnije glazbene vode, bile su u Hrvatskoj ratne godine. Moj "protestni" repertoar proširila sam tako da sam neke stare tradicijske pjesme o nekim davnim ratovima prepjevala na engleski i aktivno se pridružila anti-ratnom pokretu "Srcem do mira", pjevajući potresne pjesme o ratom zahvaćenim ljudskim sudbinama i u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama (Njemačkoj, Engleskoj, Italiji). Tijekom vremena skupilo se dovoljno i mojih autorskih pjesama na engleskom koje su objavljene na albumu "Love Li(v)es". Dakle, moj program za ovaj koncert bit će "za anglofile", a meni će biti zadovoljstvo pjevati pjesme koje volim, ali rijetko izvodim."