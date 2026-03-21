Kamelot premijerno u Hrvatskoj

Power metal velikani Kamelot konačno stižu u Hrvatsku! Dugoočekivani premijerni koncert ovih majstora održat će se 13. 11. u Boogaloou u sklopu velike svjetske turneje "Dark Asylum", a tom prilikom na pozornici će im se pridružiti bendovi predvođeni sjajnim ženskim vokalima: Exit Eden i Temperance. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 34 eura dostupan je preko Hangtime weba do 3. ožujka ili isteka zaliha.

Pretprodajna cijena ulaznica je 39 eura, a na dan koncerta koštat će 44 eura, ako ih ostane. Fizičke ulaznice bit će uskoro dostupne u Dirty Old Shopu.

Kamelot je američki symphonic / power metal bend osnovan 1987. godine u Floridi, koji je tijekom karijere izgradio status jednog od najvažnijih imena modernog melodičnog metala.

Osnivač i spiritus movens benda je gitarist Thomas Youngblood, a kroz godine su razvili prepoznatljiv spoj power, progressive i symphonic metal elemenata s naglašenom teatralnom atmosferom. Karijeru su započeli kao Camelot na sugestiju Thomasove majke, ali su se početkom 90-ih preimenovali u Kamelot zbog lokalne trgovine pločama s istim imenom. Prvi veliki iskorak dogodio se krajem tog desetljeća dolaskom vokalista Roya Khana, kada bend počinje graditi ozbiljnu europsku fan bazu i redefinirati vlastiti zvuk.

Njihova glazba balansira između mračnih tema, epskih refrena i progresivnih aranžmana, što ih čini bendom koji jednako dobro funkcionira pred metal publikom, ali i širim fanovljem izvan žanra. U aktualnoj postavi, uz Youngblooda, tu su još Tommy Karevik (vokal), Oliver Palotai (klavijature), Sean Tibbetts (bas) i Alex Landenburg (bubnjevi). Iza sebe imaju 13 studijskih albuma, a u ovoj godini očekuje se i novo izdanje.

EXIT EDEN je symphonic metal supergrupa nastala 2017. koja spaja metal i prepoznatljive pop melodije u moćan, pomalo filmski zvuk. Bend čine tri istaknute vokalistice - Clémentine Delauney (Visions of Atlantis, 1.3. u Močvari!), Anna Brunner (League of Distortion) i Marina La Torraca (Battle Beast), koje kroz koncept moderne "femme fatale" naglašavaju snagu i samostalnost. Debi album "Rhapsodies in Black" donio im je međunarodnu pažnju, a s drugim albumom "Femmes Fatales" proširuju identitet autorskim pjesmama, uključujući singl "Run!" s gostovanjem Marka Hietale (ex Nightwish). Bit će im to premijerni nastup u Hrvatskoj.

Temperance je talijanski symphonic / melodic metal bend osnovan 2013.

Od početka su gradili prepoznatljiv stil kroz kombinaciju ženskih i muških vokala te naglašene refrene. U svojih sedam dosadašnjih studijskih albuma profilirali su se kao jedno od jačih novih europskih symphonic metal imena, posebno kod publike koja voli bendove tipa Nightwish ili Within Temptation, ali u ponešto modernijem aranžmanu.

Hangtime 15.11. organizira nastup ovih bendova i u beogradskom Hangaru.