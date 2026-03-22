Manntra u Tvornici kulture

Dok se pripremaju za povratak pred domaću publiku u Tvornici kulture, u petak 27. ožujka, članovi grupe Manntra nižu uspjehe na velikoj europskoj turneji.

Manntra - Teuta

S gotovo svim rasprodanim klubovima i dvoranama, bend potvrđuje status uzbudljive live regionalne atrakcije, a frontmen Marko Matijević Sekul ne skriva oduševljenje trenutačnom formom benda. Usporedba s nastupima od prije nekoliko godina pokazuje ogroman skok u produkciji. Manntra danas na binu izlazi kao sazreo i kompaktan stroj.

Što više nešto radiš, to si bolji. Tako je i s nama na bini. Kroz godine smo učili na vlastitim greškama, sazrijevali kao bend i korak po korak slagali nastup do najsitnijeg detalja. Danas je sve puno promišljenije nego prije dvije ili tri godine, objašnjava Marko.

Manntra - Yelena

Svaki element, od zvuka i dizajna pozornice do rasvjete i pirotehnike, optimiziran je kako bi koncert bio što snažniji, a na ovoj turneji ljestvica je podignuta još jednu stepenicu više. Novi materijal, za koji bend vjeruje da sadrži njihove najbolje aranžmane do sada, publika je prihvatila nevjerojatnom brzinom. Ipak, uz snažnu energiju dolaze i simpatični trenuci koji podsjećaju na autentičnost benda.

Ljudi već znaju sve riječi, a meni se ponekad dogodi da me pitaju zašto ih mijenjam... a prava istina je da ih ni sam još nisam sve zapamtio, priznaje Marko kroz smijeh, ističući kako je zvuk kompaktniji, a reakcije publike nadmašile su očekivanja benda.

Manntra - The Heart Of The Storm

Iako je cijeli set nabijen energijom, jedna se pjesma izdvojila kao favorit benda i obožavatelja: Nekako se „Heart of the Storm" uvukla svima pod kožu. Kad dođe taj trenutak u setu, energija u dvorani toliko naraste da postane gotovo neizdrživo dobra. To su oni trenuci zbog kojih se bavimo ovim poslom.

Manntra obećaje energičan koncert koji će stvoriti uspomene koje se pamte. Iako vjerna publika zna da može očekivati visoki napon, bend najavljuje da će zagrebački koncert pokušati podići na još višu razinu u odnosu na prošlu godinu.

Ulaznice po cijeni od 17 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa i online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 20 eura.