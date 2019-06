Kakvi muškarci privlače žene?

Žene su sve više fokusirane na karijere, to je jasno, no jednako tako muškarci se posvećuju obiteljima - a pokazalo se da to žene jako privlači.

Znanstvenici su anketirali 87 heteroseksualnih studentica. Pitali su ih što očekuju od svog partnera i kakav bi bio njihov idealan partner. Rezultati su pokazali da mlade žene daju prednost muškarcima koji su više fokusirani na obitelj, nego na karijeru i posao.

Muškarci orijentirani na obitelj vrlo visoko su kotirali kod mladih žena orijentiranih na karijeru. Ispitanice smatraju da će muškarci koji će na prvo mjesto staviti obitelj biti bolji očevi i pružati njima i djeci podršku te biti uključeni u svakodnevni obiteljski život.

Izgleda da u svijetu u kojem su žene sve više okrenute karijeri, na vrijednosti dobivaju obiteljski ljudi. Štoviše, oni su predmet čežnje mladih žena. Rezultati ove studije objavljeni su u časopisu "Springer Nature".