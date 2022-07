Kakve probleme imaju milijunaši?

Biti milijunaš san je gotovo svih ljudi na svijetu - vjeruju da bi im to riješilo sve moguće probleme koje imaju u životu. No, nije to toliko jednostavno - i oni mogu imati probleme.

Ovo je pet stvari koje možete naučiti iz milijunaških nevolja koje će vam pokazati da je nemati novca potpuno u redu.

Nemaju privatnost - ako imate puno novca, postanete poznati. Ako ste poznati, u današnjem dobu paparazza nemate ni sekunde privatnosti. Prati im se svaki korak. Ne mogu baš nigdje otići, a da ih netko ne prepozna i fotografira. Njihov privatni život postaje javan, a to može biti itekako mučno.

Neželjene kritike - kad postanete slavni i izgubite privatnost, postajete i predmetom neželjenih kritika. Ljudi osjećaju da imaju pravo suditi vas i o vama pretpostavljati svakakve besmislice. Ne smijete napraviti nijednu grešku, jer ljudi zaboravljaju da su i bogataši, naposljetku, samo ljudi kao i svi drugi.

Sigurnost postaje glavna briga - sigurnost milijunaša i njegove ili njezine obitelji počinje biti stvar od vitalne važnosti. Treba im osiguranje, a njihova djeca nikada ne mogu biti ostavljena bez nadzora. Milijunaši se zbog ovoga osjećaju vrlo nelagodno.

Stalna briga o novcu ne da im mira - ljudi koji su rođeni bogati ili su sami izgradili carstvo puno brinu o financijama. Bilo da se radi o tržištu dionicama ili ugađanju obitelji da bi se u susjedstvu pokazala raskoš, kupovanje skupog namještaja, njihove su brige potpuno drugačije.

Tajne - ljudi koji imaju novca često moraju čuvati brojne tajne. Ne smiju otkriti previše ljudi koliko su zapravo bogati, a čak i davanje privatne adrese postaje problematično. Mnogi milijunaši, usto, moraju tajnima držati svoje odmore ili odlaske u šoping, prenosi Times of India.

Tako da da, i milijunaši imaju probleme - druge od nas, ali ih imaju...