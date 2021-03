Kakva je to - usputna dijeta

Usputna dijeta zvuči kao nešto što radimo onako, tek toliko, no zapravo se radi o vrlo jednostavnom sustavu koji može iz temelja promijeniti vaš način prehrane.

Naime, kad krenemo na dijetu, obično želimo rezultate koji su vrlo opipljivi - primjerice, izgubiti 10 kilograma. No, to bi trebalo postići za pola godine kako se ne bi vratili kilogrami viška, a to je već teže.

Upravo stoga je usputna dijeta odlična stvar - manjim promjenama dolazite do glavnog cilja, a uz to mijenjate svoju način prehrane i zamjenjujete ga boljim i zdravijim.

Usputna dijeta omogućuje mršavljenje bez velikih promjena i gladovanja. Željenu težinu možemo postići ako pametnim izborom namirnica prilikom svakog obroka uštedimo nekoliko kalorija. Za svaki obilan obrok postoji, naime, dobra alternativa.

Stoga, evo osnovnih pravila:

Za doručak umjesto hrskavog mueslija (500 kcal, 20 g masti) odaberite žitarice (245 kcal, 3 g masti).

Na sendvič umjesto tvrdog sira (npr. ementalera koji ima 30 g masti) stavljajte meki sir (npr. Brie s 22 g masti).

Umjesto čokoladnog namaza koristite marmeladu s komadićima voća (100 kcal manje na 100 g).

Umjesto pohanog i prženog mesa (15-30% masti) odaberite meso sa žara ili iz pećnice (1-1,5% masti).

Umjesto bijelih (kremastih) umaka birajte crvene.

Kupujte isključivo kruh s cjelovitim zrnom, kruh koji izgleda tamno i ima nekoliko zrna nije nužno zdraviji.

Umjesto kroasana jedite slance/klipiće.

Tjestenina je bolja od bijele riže, krumpiri (kuhani ili pečeni) su zdraviji od integralne riže, njoki i knedli su bolji od prženih krumpirića.

Umjesto hot-doga pojedite hamburger kad vas uhvati želja za brzom hranom.

Trokut pizze je bolji izbor od kupovnog sendviča.

Espresso, turska kava ili French press imaju manje kalorija od instant kave.

Kad želite pojesti kolač, birajte deserte s biskvitom i voćem.