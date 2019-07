Kako znati da vam nedostaje važnog vitamina

Nedostatak vitamina B12 je česta pojava, no ako se ne tretira pravilno može prouzročiti opasne probleme. Postoje određeni pokazatelji pomoću kojih možete vidjeti patite li i vi od ovog problema, a donosimo ih u nastavku.

Blijeda koža na licu jedan je od dobrih pokazatelja nedostatka vitamina B12. Uz to, osoba još može osjetiti bol u licu, a obično se pojavljuje samo na jednoj strani. Može biti riječ o tupoj boli, a najčešće se pojavljuje na obraznoj kosti ispod oka. Također, bol se može osjetiti i na području čela i to kao da se kreće od lubanje prema licu do nosa ili oka.

Uz simptome koji se javljaju na licu, pokazatelji nedostatka vitamina su još i:

osjećaj slabosti, umora i nepromišljenosti

jače lupanje srca i kratkoća daha

glatki jezik

zatvor, proljev, gubitak apetita, plinovi

problemi sa živcima kao ukočenost ili trnci

gubitak vida

mentalni problemi, uključujući depresiju, gubitak pamćenja ili promjene u ponašanju

Vitamin B12 umnogome doprinosi našem organizmu, od izgradnje našeg DNA pa do stvaranja crvenih krvnih stanica. Potreban je i za održavanje živčanog tkiva i funkcije mozga.

Neke od namirnica kojima možete nadoknaditi nedostatak vitamina B12 su: