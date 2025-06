Kako znati da imate visok tlak bez mjerenja?

Hipertenzija ili laički visok krvni tlak može biti ozbiljniji problem nego što mislite. Može se razvijati postupno, a simptomi se lako mogu zamijeniti s drugim zdravstvenim tegobama. Hipertenzija opterećuje srce, a ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, može dovesti do srčanog ili moždanog udara te drugih opasnih komplikacija.

Kardiolog dr. Evan S. Levine na društvenim mrežama često dijeli zdravstvene savjete, a nedavno je otkrio i najčešće simptome visokog krvnog tlaka. Kako piše portal SheFinds, kardiolog je izdvojio čak šest simptoma, a mnogi nisu ni svjesni da ukazuju upravo na povišeni krvni tlak.

Bol u prsima - bol u prsima tijekom hodanja ili vježbanja može značiti da srce radi pod velikim opterećenjem zbog previsokog tlaka. "To je vrlo ozbiljan simptom i često povezan sa srčanim problemima", kaže dr. Levine. Bol može biti poput pritiska ili tupe nelagode u prsima. Ako potraje, potražite hitnu liječničku pomoć, prenosi SheFinds.

Glavobolja - glavobolje mogu imati različite uzroke, ali jedna od mogućnosti je i visoki tlak. Kako objašnjava kardiolog, glavobolje "povezane s hipertenzijom često su najjače preko cijele glave ili straga pri dnu lubanje". Ako redovito osjećate bol na tim područjima, dobro je razmisliti o kontroli krvnog tlaka.

Kratkoća daha - kratkoća daha može ukazivati na to da se tijelo napreže više nego što bi trebalo. "Ako se to događa već kod običnog hodanja, ili ako se javi i u mirovanju, riječ je o ozbiljnom znaku visokog krvnog tlaka", upozorava dr. Levine. U slučaju da osjetite da teško dolazite do zraka dok obavljate svakodnevne radnje, obavezno se obratite liječniku.

Krvarenje iz nosa - krvarenje iz nosa, poznato i kao epistaksa, simptom je oko kojeg se mišljenja stručnjaka razlikuju. Kardiolog napominje da neki liječnici ne smatraju da je često povezano s hipertenzijom, ali ako vam se često događa, ne bi bilo loše o tome razgovarati sa svojim liječnikom.

Pjenasti urin - ovaj simptom može biti neugodan, ali važan, smatra liječnik. Objašnjava da je urin pjenast "jer tijelo izlučuje bjelančevine, što se može dogoditi kada je krvni tlak previsok". Ako primijetite takvu promjenu, svakako to spomenite liječniku.

Zamagljen vid - zamagljen vid vrlo je čest simptom povišenog krvnog tlaka, ističe dr. Levine. Prema podacima Američke udruge za srce, dolazi do oštećenja krvnih žila u očima te vid više nije toliko bistar. Zbog toga biste, ako vam se zamuti vid, trebali odmah potražiti liječničku pomoć, osobito jer može utjecati na svakodnevne aktivnosti.

No, najvažnija i najčešća "tegoba" kod visokog krvnog tlaka je - potpuni izostanak simptoma. "Zato hipertenziju i zovemo tihim ubojicom", kaže dr. Levine i dodaje: "Morate redovito kontrolirati krvni tlak, barem jednom godišnje". Ako ne možete kod liječnika, krvni tlak možete mjeriti i kod kuće, riskirajte neku sitnu lovu i kupite dobar tlakomjer...