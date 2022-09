Kako znate da ste psihopat? Neće vam se svidjeti...

Eminemovu pjesmu "Lose Yourself" je jedan od prvih hitova ovog rappera, no ipak imamo loše vijesti za vas...

Naime, kako tvrdi jedno istraživanje provedeno na Sveučilištu u New Yorku 2017. godine, ova pjesma je omiljena velikom broju psihopata, što znači da fanovi ovog hita imaju veće šanse da su psihopati.

Tim istraživača je skupio 200 ljudi i natjerao ih da popune upitnik koji je procjenjivao njihovu količinu psihopatije - poremećaja kojeg karakterizira nedostatak empatije, nedostatak emocionalnog odgovora i manipulativnost.

Zatim su ispitanici dobili 260 pjesama za slušanje i ocjenjivanje, a istraživači su otkrili da su oni s najvišim ocjenama bili među najvećim obožavateljima upravo ove Eminemove pjesme.

Osim ove pjesme, najveći broj psihopata naveo je da voli još i "What Do you Mean?" Justina Bibera.

Možda vam sve ovo djeluje kao pomalo neozbiljna studija i šala, ali istraživači su insistirali da bi mogla poslužiti važnoj svrsi. Pascal Valish, koji je vodio istraživanje, rekao je za britanski The Guardian: "Mediji psihopate prikazuju kao serijske ubojice sa sjekirom u ruci, ali stvarnost je da oni nisu takvi na prvu loptu, nisu poput Džokera u Batmanu."