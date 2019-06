Kako vježbati u dvadesetima, tridesetima...

Vježbanje je mnogima postalo sastavni dio svakodnevne rutine i to je sjajno, no postoji mali problem - s godinama se mogućnosti i potrebe vaše tijela mijenjaju, pa je logično da ono što radite u dvadesetima ne bi trebali u pedesetima...

Ako pitate stručnjake, evo kako treba izgledati vježbanje po desetljećima života:

Dvadesete - tada smo najjači i najbrže se oporavljamo, pa smjernice navode da bi zdrava odrasla osoba u dobi od 19 do 64 godine trebala raditi najmanje 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tjedno, plus dva do tri puta vježbe snage. Ona nastavlja: "U vašim dvadesetima trebate imati zdravu prehranu i vježbati te uživati u različitim vrstama treninga". "Ovo je vrijeme kad stvarate mišiće i snagu što će vam olakšati starenje. Razmislite o fitness biciklima, trčanju ili boksu", objašnjava Lee Mullins.

Tridesete - istezanje je ključno u ovom desetljeću, pa možete uvesti jogu ili pilates. "U ovoj fazi svog života odaberite dinamičan oblik joge kao što je Vinyasa ili Jivamukti. Ovi izazovni stilovi poboljšat će vaš kardiovaskularni sustav, kao i vašu fleksibilnost", kaže Mullins.

Četrdesete i pedesete - u vašim četrdesetima, kratko intervalno intenzivno vježbanje je vremenski učinkovit način za smanjenje tjelesne masti i poboljšanje hormonalnog zdravlja - može trajati 20 minuta. Naime, tada počinjete uočavati smanjenje mišićne mase ali i u nekim slučajevima smanjenje kardiovaskularnih funkcija. Smatra se da u četrdesetima možete izgubiti pola kilograma mišića godišnje, taj broj povećava se na kilogram u pedesetima.