Kako uštedjeti na gorivu pomoću guma

Pravilan izbor i upotreba guma iznimno su važni za sigurnost u prometu jer su upravo gume jedini kontakt vozila s podlogom. Gume, međutim, ne utječu samo na izdržljivost vozila nego imaju važnu ulogu i u potrošnji goriva. Stoga su Goodyearovi stručnjaci pripremili seriju jednostavnih savjeta uz koje ćete pomoću guma ostvariti manju prosječnu potrošnju goriva i tako prijeći velik broj kilometara.

Obratite pozornost na otpor kotrljanja i masu guma

Dvije su glavne značajke guma koje utječu na potrošnju goriva: otpor kotrljanja i masa. Kod otpora kotrljanja riječ je o energiji koja je potrebna da bi se guma kotrljala. To znači da će kod velikog otpora kotrljanja motor morati uložiti više napora za okretanje kotača. Stoga je pri kupnji guma dobro odabrati one s malim otporom kotrljanja jer je to jedan od najvažnijih čimbenika uštede na gorivu. Da bi smanjili otpor kotrljanja guma, proizvođači upotrebljavaju napredne formule gumenih smjesa i inovativne dezene gaznog sloja.

Sljedeća je značajka na koju morate obratiti pozornost masa gume. Uz lakše gume smanjit ćete, naime, ukupnu masu vozila, a to će također olakšati rad automobilskog motora. Iako vam se ta razlika na prvi pogled možda čini zanemariva, nakon nekoliko tisuća prijeđenih kilometara ušteda na gorivu bit će poprilična.

Upravo zato proizvođači tijekom razvoja guma posvećuju pozornost otporu kotrljanja i masi. Goodyear ulaže napore da do 2025. godine u cjelokupnom prodajnom programu putničkih guma smanji otpor kotrljanja za 40 posto, a masu gume za 9 posto (u usporedbi s 2005. godinom).

Pri odabiru guma vodite računa o svojem stilu vožnje

Na odabir guma utječu mnogobrojni čimbenici. U prvome redu svakako treba odabrati pravilnu dimenziju te indeks nosivosti i simbol brzine koji odgovaraju homologaciji vozila. Pozornost također treba posvetiti stilu vožnje jer o tome ovisi koje su glavne značajke gume najvažnije za pojedinoga vozača. Goodyearovi stručnjaci savjetuju da mirni vozači koji nastoje štedljivo voziti svakako odaberu gume s malim otporom kotrljanja, a dinamičniji vozači gume s izvrsnim prianjanjem.

Gume koje će vam omogućiti dobru iskoristivost goriva i udobnost u vožnji pravi su izbor za duga putovanja. Ne samo da ćete primijetiti manju potrošnju goriva nego će te gume ublažiti osjećanje manjih nepravilnosti na cesti, stoga će vožnja biti ugodnija. S druge strane, gume s visokim performansama imaju dezen gaznog sloja i gumenu smjesu koji su razvijeni upravo za bolje prianjanje. To znači da će postizati bolje reagiranje i bolju upravljivost na cesti, a pritom je potrošnja goriva obično veća.

Neke gume ponudit će vam najbolje iz obaju svjetova. Kao primjer spomenimo Goodyearovu gumu EfficientGrip Performance 2. Njezin je razvoj, naime, diktirala dobra iskoristivost goriva u kombinaciji s izvrsnom upravljivošću i učinkovitošću pri kočenju i na suhoj i na mokroj podlozi.

Održavajte pravilnu razinu tlaka u gumama

Za optimalnu prosječnu potrošnju goriva i više prijeđenih kilometara vrlo je važno da održavate odgovarajuću razinu tlaka u gumama. Prenizak tlak zraka, naime, uzrokuje pregrijavanje guma i veću potrošnju goriva; što je, dakle, tlak u gumama niži, potrošit ćete više goriva. Podatke o pravilnom tlaku za gume na vašem vozilu naći ćete na naljepnici na unutarnjoj strani vozačevih vrata ili u priručniku za vlasnika vozila. Goodyearovi stručnjaci preporučuju da tlak u gumama provjeravate najmanje jednom mjesečno i prije svakoga duljeg putovanja.