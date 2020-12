Kako tugovati u doba pandemije

Tuga je, htjeli mi to ili ne, normalan dio ljudskih života... a ipak, uvijek joj se čudimo i patimo zbog nje. Naravno, ima tu i novih faktora koje je donijela pandemija koji utječu na to da normalan i uobičajen proces tugovanja jednostavno nije moguć.

"Mnogi su ljudi ove godine umrli iznenada ili sami, odvojeni od najmilijih. No, sad je izostala podrška koju bi inače dobili.

Ne samo da se nosimo s gubitkom, nego i s traumom", istaknula je Therese Rando, klinička psihologinja za CNN.

S obzirom na to da u blagdansko vrijeme osjećamo posebno snažnu povezanost s obitelji, ovi će blagdani pojačati osjećaj samoće ili gubitka.

Međutim, tuga ne prolazi samo tako i ako ove godine ne osjećate da biste mogli nešto slaviti, ne morate. Therese Rando dala je nekoliko savjeta koji mogu pomoći da lakše podnesete blagdane.

Isplanirajte blagdane

Ako i ne želite proslavu blagdana, i to je u redu, kažu stručnjaci. Međutim, ako želite, prilagodite uobičajenu tradiciju i napravite plan.

Proslava blagdana ne znači da smo zaboravili one koji više nisu s nama. Rando kaže da osobe koje su nekoga izgubile, osjećaju dvije stvarnosti u ovo doba. Jedna je osjećaj nedostajanja osobe koja vipe nije ovdje, a druga je želja za druženjem s onima koji su još ovdje.

Razmislite koja vam je navika ili blagdanski ritual dosad zbilja bio važan, a koje segmente možda možete izbjeći ili ove godine ostaviti po strani zbog toga što je previše bolno. Tako primjerice možete poklone otvarati umjesto na božićno jutro kao dosad, na Badnjak uvečer.

Nekima pomažu sitnice, poput paljenja svijeće za preminulu osobu ili prepričavanja anegdota s tom osobom u krugu obitelji. Također, pomaže i donacija primjerice humanitarnoj udruzi koja je toj osobi bila važna ili neki drugi podsjetnik na život te osobe, poput volontiranja u javnoj kuhinji.

"Svaki oblik sjećanja ili odavanja počasti osobi koju ste izgubili, vrlo je koristan u procesu nošenja s tugom", rekla je Cormier.

Postavite granice

Kad dogovarate blagdane, nemojte se ustručavati jasno reći da bi vam neki običaj bio previše jer sam suviše veže s osobom koju ste izgubili. Podsjetite ih da to ne radite iz zlobe ili manjka ljubavi, ali da vam treba prostora i da će već iduće godine sve biti drugačije.

Ako se radi o gubitku u okviru uže obitelji, treba imati na umu da se svatko s tugom nosi na svoj način i da nešto što bi vama možda odgovaralo, ne znači da će sigurno odgovarati i nekome drugome.

Ne postoji "ispravan način" tugovanja i treba biti tolerantan i prihvatiti tuđe načine. Razgovarajte o svemu i dogovorite se.

Prepoznajte dinamiku tugovanja

Zdravo je prepoznati tugu. Tuga i sreća idu zajedno, kaže Cormier. "Ako se rastužite na Božić, ne znači da je uništen cijeli dan. Vjerojatnije je da ćete lijepo provesti blagdane ako si dozvolite trenutke tuge jer tuga se i javlja s ostalim emocijama", ističe Rando.

S druge strane, možda ćete se osjetiti tupo i nezainteresirano. Rando to naziva "periodom šoka" i "emocionalnom anestezijom" što je dio obrambenog mehanizma, a u tome pomaže samo vrijeme. Zapamtite da su osjećaji prolazni.

"Premda je osjećaj gubitka uvijek s nama, njegov intenzitet se mijenja. Nekad je to poput tsunamija za koji imate osjećaj da će vas slomiti, no to se ne događa svaki dan. Tuga dolazi u valovima", rekla je Cormier.

Proces oporavka

Tijekom i nakon blagdana budite blagi prema sebi i imajte na umu da izbjegavanje tuge prejedanjem i sličnim pretjerivanjima nije rješenje i može donijeti više štete nego koristi. Premda je čak takvo ponašanje tijekom praznika prihvatljivo, iu konačnici može dovesti od snažnije tjeskobe i produljenog osjećaja tuge.

Ako se doista osjećate pogubljeno, javite se psihologi ili nekoj civilnoj grupi za podršku. Izdvojite trenutak u danu i zapišite barem jednu stvar na kojoj ste zahvalni.

"Ponekad je sama činjenica da ste izdržali i progurali razdoblje dovoljno veliko postignuće", ističe Rando.

Riješite se očekivanja

Nerealna očekivanja, uspomene i čežnja mogu produbiti osjećaj tuge i tjeskobe za blagdana. Psihologinja Sherry Cormier ističe da smo na neki način dosad marginalizirali blagdane, a očekivanja su slavljenička. Smatra da je tijekom pandemije svatko nešto izgubio, čak i ako nije izgubio nekoga.

Osobe koje tuguju blagdane iščekuju i s dozom straha. Prepoznavanje tog iščekivanja teže je podnijeti od samog dana blagdana.

Zato ne bi trebalo prihvaćati neke opće ideje kako se ponašati tijekom blagdana, kao što nitko ne bi trebao misliti da nešto s njim zbog tuge nije u redu. "Osjećate nešto sasvim normalno s obzirom na okolnosti", laže psihologinja.

Osim toga, nigdje ne piše da blagdani moraju biti veseli. To je samo dan kad ne radimo sve što inače radimo, poput odlaska na posao. Pa onda i odluka o tome kako ćete provesti taj dan, na koncu je samo vaša.