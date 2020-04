Kako smanjiti vrijeme pred ekranima u izolaciji

U vrijeme boravka kod kuće izazovno je odvojiti se od ekrana, prozora u svijet preko kojeg dobivamo informacije o situaciji u zemlji i svijetu, preko kojeg smo povezani s radnim mjestom i preko kojeg djeca prate nastavu.

Ipak, provođenje previše vremena pred ekranima, televizorom, računalom ili pametnim telefonom, ima negativan utjecaj na zdravlje.

Dugotrajno sudjelovanje u sjedilačkim aktivnostima povećava rizik od prekomjerne tjelesne mase i debljine, poremećaja kosti i zglobova, poremećaja spavanja, razdražljivosti, poteškoća u koncentraciji i sl.

Djeca

Dugotrajan boravak kod kuće s djecom može biti zahtjevan i ponekad je teško osmisliti i odabrati nove aktivnosti kojima ćemo zabaviti svoju djecu. Odabir da dijete boravi pred ekranom često je taj kojem se lako priklonimo.

Valja istaknuti kako prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije:

-djeca u dobi do dvije godine ne bi uopće trebala provoditi vrijeme pred ekranima

-djeca u dobi od dvije do četiri godine trebala bi ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima na najviše 60 minuta dnevno, ali što manje to bolje

Što se tiče školske djece, ona su sada zbog organizacije škole na daljinu primorana određeno vrijeme provesti pred ekranom. Zato, valjalo bi slobodno vrijeme pred ekranom svesti na što manju mjeru. Ono bi također trebalo biti promišljeno i kontrolirano. Prepuštanje odluke djeci o sadržajima koje će gledati može biti rizično.

Kao roditelji, sudjelujte u pronalaženju kvalitetnih sadržaja koje će vaše dijete gledati:

-birajte edukativne sadržaje namijenjene djeci koji su prilagođeni i stilom i sadržajem djeci određene dobi te potiču razvoj i kreativnost vašeg djeteta,

razgovarajte s djecom o sadržajima koje gledaju.

-iskoristite dostupnu tehnologiju kako bi djeca zadržala kontakt s rodbinom i prijateljima od kojih su sada odvojeni

Djeca najbolje uče kroz zajedničku igru i razgovor. Zato, kako biste svom djetetu pružili najbolju moguću skrb i poticali njegov zdrav rast i razvoj, što više vremena provedite u zajedničkim aktivnostima. Kako biste to ostvarili, a istovremeno ograničili vrijeme koje vaše dijete provodi pred ekranom, kao i osigurali djetetov osjećaj sigurnosti, preporučuje se napraviti raspored dnevnih aktivnosti. Vrijeme boravka kod kuće dobar je trenutak i da se individualno posvetite svakom djetetu posebno.

Adolescenti

Za adolescente, vrijeme pred ekranom predstavlja prozor u svijet - od svakodnevnog praćenja online nastave, informiranja do mogućnosti komunikacije s vršnjacima koja im je trenutno ograničena. Stoga nije jednostavno ograničiti vrijeme koje će vaš adolescent provesti pred ekranom. Preporučuje se s adolescentom napraviti raspored dnevnih aktivnosti u kojem će jasno biti naznačena količina vremena provedenog pred ekranom.

Također, ovo razdoblje u kojem provodite mnogo vremena kod kuće s vašim adolescentom, može predstavljati dobru priliku za dogovor o korištenju tehnoloških uređaja. Zajednički dogovorite načine i količinu uporabe tehnologije. Na primjer, pomozite svom djetetu u pronalaženju pouzdanih izvora informacija i vijesti ili ugodnih i zabavnih aktivnosti koje će, čak i na daljinu, provesti s vršnjacima. Svakako ih potičite na svakodnevnu tjelesnu aktivnost i usmjerite na sadržaje na internetu putem kojih mogu naučiti određene vježbe. U ovoj situaciji digitalne tehnologije su alat putem kojeg adolescenti održavaju društvene odnose koji su u ovoj fazi razvoja posebno važni. Svakako razgovarajte sa svojim adolescentom o primjerenom ponašanju na društvenim mrežama. Objasnite mu rizike koje nosi javno dijeljenje osobnih informacija, kao i kontaktiranje s nepoznatim osobama. Također, razgovarajte o važnosti slanja primjerenih poruka i pristojnoj komunikaciji.

Svakodnevno osigurajte vrijeme za obiteljske aktivnosti. Igrajte obiteljske društvene igre, čitajte knjige, uključite adolescente u kućanske poslove, pronađite zajednički kreativni hobi i sl. Budite pozitivan primjer i sami ograničite svoje vrijeme provedeno pred ekranom.

Odrasli

Ako radite od kuće, nužno ćete provoditi mnogo sati u danu sjedeći ispred ekrana. U tom slučaju, svakako uvedite aktivne pauze, ustanite i rastegnite se svakih dva sata. Uz rad, mnogi u ovoj situaciji pred ekranima provode više vremena nego inače, informirajući se, igrajući videoigre, gledajući filmove i serije, pregledavajući društvene mreže ili razgovarajući na telefon. Pokušajte osvijestiti koliko vremena u danu provodite pred ekranom i na koje sadržaje te ga postupno reducirajte. Potražite online vježbe koje će Vam pomoći da ostvarite preporučene količine tjelesne aktivnosti.

Ako vrijeme kod kuće provodite sa svojom obitelji, iskoristite ovo vrijeme kako biste bili pozitivan uzor svojoj djeci te ih potaknuli na zajedničko provođenje vremena u aktivnostima koje nisu vezane uz ekrane. Igrajte obiteljske društvene igre, čitajte knjige, uključite djecu u kućanske poslove, pronađite zajednički kreativni hobi i sl.