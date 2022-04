Kako skinuti onih nekoliko najupornijih kilograma?

Kada govorimo o skidanju kilograma, uglavnom se misli na veće skidanje kilograma, a često se zaboravlja na one najupornije koji nemaju veliki višak, no najteži posao je pred njima.

Kada želite skinuti posljednjih nekoliko kilograma do vaše željene linije trnovit je put i zahtijeva posebnu disciplinu tijekom skidanja kilograma, ali još više truda je potrebno uložiti kako se kilogrami ne bi vratili. Idealna kombinacija za održavanje postignutog cilja je kombinacija zdrave i uravnotežene prehrane, fizičke aktivnosti i unosa dovoljno vode.

Donosimo vam prijedloge tri dijete koje će vam u kratkom roku pomoći da skinete tvrdokorne kilograme!

Mjesečeva dijeta

Mjesečeva dijeta je zapravo 24-sati post. Iako zvuči teško izdržati bez hrane 24 sata, tijelo ima dovoljno rezervi da ovakva vrsta posta nije zahtjevna za vaš organizam, a osim skidanja kilograma odličan je izbor za čišćenje tijela od toksina. Ovim postom u 24 sata može se izgubiti do 3 kilograma jer mjesečeve gravitacijske sile rade u vašu korist. Mjesečevu dijetu potrebno je provoditi u vrijeme mjesečevih mijena. Nakon završetka posta, potrebno je nastaviti sa zdravom prehranom i tjelesnom aktivnosti.

Tijekom ova 24 sata je uzima se kruta hrana i potrebno je unositi između 2 i 4 litre tekućine, najbolje vode i u manjoj mjeri svježe cijeđenih sokova i biljnih nezaslađenih čajeva. Ovo je ujedno vrlo jednostavan i brz način za čišćenje organizma. Mjesečevu dijetu potrebno je provoditi tijekom mladog Mjeseca jer tijelo upravo tada najbolje otpušta toksine. U prvoj četvrti potrebno je povećati unos tekućine, dok za punog Mjeseca tijelo najbolje iskorištava hranu, a zadnja četvrt često donosi veću želju za krutom hranom.

Citrus dijeta

Citrus dijeta traje 15 dana i provodi se u 3 faze po 5 dana, sa 2 dana pauze između svake faze. Jedan ciklus citrus dijete jamči gubitak do 7 kilograma tjelesne težine, no to naravno ovisi i o višku kilograma koji imate. Osobe s velikim viškom kilograma mogu izgubiti i više od 7 kilograma, dok će kod osoba koje imaju tek nekoliko kilograma viška i gubitak biti manji.

Već samo ime nam govori da se citrus dijetom unosi dosta vitamina i minerala, čime se olakšava detoksikacija organizma i neće doći do gubitka energije tijekom ovih 15 dana. Kako velik udio u prehrani imaju citrusi, ova dijeta se ne preporučuje osobama koje imaju problema sa želucem, visokim krvnim tlakom i dijabetesom. Povećan unos tekućine, najbolje vode i nezaslađenih biljnih čajeva pomoći će vam da prebrodite periode gladi.

Kupus dijeta

Kupus dijeta traje svega 7 dana i jamči gubitak oko 4 kilograma. Jelovnik je vrlo jednostavan jer se bazira na kupus juhi koja se priprema unaprijed za nekoliko dana, pa ne zahtijeva svakodnevno kuhanje. Glavna namirnica je kupus koji je bogat vitaminom C, čime ćete povećati razinu energije i lakše izdržati ovih 7 dana. Osim kupusa, u juhi se nalazi i paprika, rajčica, mrkva, luk, češnjak, celer, gljive i začini.

Kupus juhu dozvoljeno je konzumirati u neograničenim količinama i na jelovniku je svaki dan. Ostatak dozvoljenih namirnica razlikuje se od dana do dana, pa ćete tako određene dane uz juhu konzumirati voće, povrće, meso, ribu ili integralnu rižu u umjerenim količinama. Kao i kod svih drugih dijeta i tijekom kupus dijete nije dozvoljena konzumacija alkohola, slatkiša, grickalica i masne hrane.

Jeste li već isprobali neku od ovih dijeta?

Izvor: Mamin kutak