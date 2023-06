Kako se stvara navika vježbanja?

Stvaranje dosljedne rutine vježbanja zahtijevat će određenu predanost, prema novim podacima. Nedavna studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkrila je da je vrijeme koje može biti potrebno da se stekne navika vježbanja dulje nego što bismo željeli, a iznosi oko šest mjeseci.

Istraživanje koje su proveli istraživači sa Sveučilišta u Chicagu i Sveučilišta u Pennsylvaniji bavilo se stvaranjem nekoliko vrsta navika, a onaj dio koji se tiče vježbanja posebno je iznenadio stručnjake, donosi HuffPost.

Naime, oni su pratili obrasce 30 tisuća ljudi koji redovito pohađaju teretanu, i to u periodu od četiri godine. Rezultati su pokazali da je ljudima potrebno otprilike pola godine da steknu dosljednu naviku vježbanja u teretani.

Kako objašnjavaju autori studije, ispitanici su u pravilu išli u teretanu nekoliko puta tjedno. Vrijeme između posjeta teretani odigralo je najveću ulogu u stvaranju navike kod čak 76 posto sudionika studije.

Naime, što je duže vrijeme bilo između posjeta teretani, manja je bila vjerojatnost da će se netko vratiti redovitom vježbanju.

Uglavnom, nije lako početi vježbati...