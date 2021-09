Kako se s menopauzom nositi i ostvariti kvalitetan seks

Iako se radi o sasvim normalnoj fazi života, menopauza je još uvijek tabu tema koja dovodi do mnogih zabluda i stvara osjećaj straha kod većine žena. Do 2025. godine više od milijardu žena će doživjeti menopauzu, no toliko je toga o ovoj temi nepoznato, a negativne kulturološke konotacije oko menopauze još više otežavaju otvoreni razgovor.

Medicinski stručnjaci brenda INTIMINA, posvećenog rušenju tabua koji se tiču ​​intimnog zdravlja žena, ginekologinja dr. Shree Datta i fizioterapeutkinja zdjeličnog dna dr. Rachel Gelman donose odgovore na najčešća pitanja o menopauzi, kao i o važnosti održavanja mišića zdjeličnog dna. INTIMINA donosi ovaj kratki vodič kroz menopauzu kako bi educirala žene o tome što im se događa tijekom tog životnog perioda te kako bi ih uputila u to kako mogu povećati svoj spolni nagon i voditi sretan i ispunjen život.

P: Kako mogu prepoznati simptome menopauze?

O: Menopauza dolazi s uobičajenim simptomima kao što su naleti vrućine, noćno znojenje, glavobolje, poteškoće sa spavanjem, bolovi u zglobovima ili mišićima, suhoća rodnice, promjene raspoloženja, umor i pad libida. Menopauza utječe na svaku ženu različito, pa neke uopće nemaju simptome, dok neke osjećaju blage i kratkotrajne simptome. Međutim, za neke žene simptomi mogu biti ozbiljni i utjecati na njihov svakodnevni život. U početku možda nećete primijetiti te promjene, pa vrijedi imati na umu da većina žena prolazi kroz menopauzu oko 51. godine.

Doktorica Shree Datta savjetuje: "Ako niste sigurni prolazite li kroz menopauzu, razgovarajte sa svojim liječnikom, koji vam može preporučiti pretrage krvi ovisno o vašoj zdravstvenoj povijesti. Također, imajte na umu da će možda biti teže dijagnosticirati menopauzu ako uzimate hormonsku kontracepciju ili lijekove za obilne menstruacije. "

P: Je li moguće imati kvalitetan seksualni život tijekom menopauze?

O: Da, samo trebate vježbati mišiće zdjeličnog dna. Kako starimo, prirodno je da se naš seksualni nagon s vremenom mijenja. Osim toga, na naš libido mogu utjecati i čimbenici poput stresa i lijekova. Menopauza dodatno pridonosi smanjenu libida, jer se spolni hormoni poput estrogena i testosterona proizvode u mnogo manjim količinama.

Gubitak mišićne snage prirodni je dio starenja, a naši mišići dna zdjelice nisu na to imuni. No, dok prolazite kroz menopauzu, možda ćete dodatno izgubiti mišićnu snagu, pa je ključno da budete aktivni i redovito vježbate,. Također možete primijetiti promjenu urinarne funkcije, s epizodama inkontinencije i prolapsa stijenke rodnice, što može dovesti do osjećaja težine u rodnici. Zato je važno održavati mišiće zdjeličnog dna.

"Mišići zdjeličnog dna nevjerojatno su važni tijekom seksa. Redovite vježbe mišića zdjeličnog dna mogu ojačati njihov tonus i povećati prokrvljenost tog područja, što može povećati zadovoljstvo koje osjećate tijekom seksa i orgazma. Također, može smanjiti bilo kakvu bol koju možda osjećate tijekom seksualnog odnosa. Redovite vježbe mišića zdjeličnog dna s fizioterapeutom mogu vam pomoći u prepoznavanju točno onih mišića na koje se trebate usredotočiti. Vježbanje podrazumijeva stiskanje i opuštanje mišića zdjeličnog dna, a pametni uređaji poput uređaja KegelSmart mogu vam pomoći da ih radite učinkovitije i pravilnije. Ne zaboravite da ove mišiće treba održavati dugoročno kako biste održali njihovu snagu", kaže dr. Shree Datta.

Doktorica Rachel Gelman, fizioterapeutkinja zdjeličnog dna, objašnjava: "Tjelovježba je općenito bitna za cjelokupno zdravlje, uključujući i spolno zdravlje. A mišići zdjeličnog dna angažiraju se kod većine oblika vježbanja. Izvođenje posebnih vježbi za zdjelično dno može biti korisno za neke ljude. No, kod seksualnih disfunkcija, trebalo bi se obratiti liječniku prije početka bilo kakvih vježbi mišića zdjeličnog dna, kako bi se utvrdilo koje su vježbe prikladne

Nešto što može pomoći u održavanju zdravlja zdjeličnog dna je bolji rad crijeva. Stiskanje i naprezanje kod obavljanja nužde vrši veliki pritisak na zdjelično dno i može dovesti do zdravstvenih problema, uključujući seksualnu disfunkciju. Stajanje na povišenom tijekom pražnjenja crijeva dovodi osobu u položaj nalik na čučanj, što je najbolji položaj i može biti od pomoći za zdjelično dno. "

P: Hoću li se osjećati depresivno tijekom menopauze?

O: "Promjena vašeg raspoloženja uobičajen je simptom menopauze i razlikuje se od depresije, stoga je važno razgovarati sa stručnjakom i dobiti pravo liječenje. Možda ćete imati koristi od hormonske nadomjesne terapije ili kognitivno-bihevioralne terapije umjesto lijekova za depresiju,

ali to je nešto o čemu ćete razgovarati s vašim liječnikom", kaže dr. Datta i naglašava važnost zdravih odnosa:

"Otvoreno razgovarajte sa svojim partnerom o menopauzi i promjenama kroz koje prolazite kako bi mogao razumjeti zašto osjećate simptome poput promjene raspoloženja ili promjene libida. Možda će vam je u početku biti neugodno o tome razgovarati, ali podrška partnera tijekom ovog razdoblja je izuzetno važna. Oni to ne mogu učiniti ako nisu svjesni problema, pa je dobra komunikacija neophodna. "

P: Što pomaže u ublažavanju simptoma menopauze?

O: Zdrav način života može pomoći u ublažavanju simptoma menopauze. Dr Shree Datta savjetuje ženama da prate svoju prehranu, unos kofeina i alkohola te ističe druge zdrave navike i tretmane koji mogu pomoći kod simptoma menopauze:

"Uravnotežena zdrava prehrana i redovita tjelovježba mogu poboljšati neke simptome. Konkretno, možete povećati količinu fitoestrogena u svojoj prehrani unoseći hranu bogatom estrogenom, poput soje. Neke žene uzimaju i selen, vitamin C i biljne lijekove poput ginko bilobe, lista kadulje i sladića, ali dokazi o njihovom utjecaju su ograničeni. Akupunktura ili crni kohoš mogu pomoći u smanjenju naleta vrućine i noćnog znojenja. Ipak, tijekom uzimanja crnog kohoša možete osjetiti nuspojave poput želučanih tegoba ili osipa. Ako ne želite uzimati hormonsku nadomjesnu terapiju, razgovarajte sa svojim liječnikom. Možda ćete razmotriti nehormonske lijekove poput klonidina ili druge vrste liječenja, poput kognitivno-bihevioralne terapije. Možda ćete htjeti istražiti komplementarne terapije, ali imajte na umu da one nisu regulirane, pa se sastojci i njihova kvaliteta mogu razlikovati. "