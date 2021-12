Kako se lako riješiti nadutosti?

Nadutost nas muči cijele godine, no posebno u ovom dijelu godine kad se vrlo često prejedamo, što na partyjima, što kod kuće... a to nije ni zgodno ni dobro za vas.

Na sreću, postoji dovoljno trikova kako se riješiti nadutosti, tako da ćemo nabaciti naramak savjeta - čisto da vidite što vam radi, a što ne.

Izbacite mliječne proizvode - mliječni proizvodi mogu biti problematični za probavu jer mnogi odrasli ljudi ne proizvode dovoljno probavnog enzima laktaze. Ako ste naduti, dobro bi bilo izbjegavati mliječne proizvode nekoliko dana.

Izbacite određeno povrće - iako je zdravo, ima povrća koje može uzrokovati nadutost. Stoga, nakon dana prejednja, ako ste naduti, izbjegavate luk, artičoke, kukuruc, brokulu, cvjetaču, kelj i kupus.

Izbacite žvakaće gume - kada zvačete žvake gutate puno zraka što još pogoršava osjećaj nadutosti. Stoga, ne zvačite žvakaće kada ste naduti.

Jedite polako - kada brzo trpate hranu u sebe gutate punozraka i zbog toga ste još više naduti,

Kupite đumbir - đumbir dokazano djeluje kod nadutosti, a pomađe i kod mučnine. Najbolej je napraviti čaj od svježeg đumbira i to popiti.

Pijte čaj od maslačka - radi se o prirodnom dijuretiku koji može pomoći kod nadutosti i osigurati ravan trbuščić.

Pijte vodu - ako dehidrirate vaše tijelo zadržava vodu i to dovodi do nadutosti. Ako pijete dovoljno vode, to se neće dogoditi. Neka vam cilj bude 6 do 8 čaša vode nakon što se prejedete.

Pojedite bananu - banane su pune kalija, elektrolita koji pomaže u reguliranju razine vode u organizmu, sprječava zadržavanje vode i smanjuje nadutost. Također, banane su dobar izvor prebiotičkih vlakana, koje pomažu pri rastru dobrih bakterija u probavnom sustavu. Bananu bi trebalo pojesti prije jela.

Pojedite ananas - ananas sadrži enzim koji poboljšava probavu i razlaže proteine koji inače uzrokuju nadutost. Osim toga, prepun je i kalija koji smanjuje nadutost.

Prošetajte - umjesto da zalegnete nakon večere, otiđite u 15-minutnu laganu šetnju. To je izvrstan način da pokrenete probavu kada se osjećate naduto.

I to je to, ne znamo više... no vjerujemo da je i više nego dovoljno!