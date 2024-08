Kako se brinuti za kožu u svakom desetljeću života?

Koža je najveći organ našeg tijela, ali često joj ne dajemo previše pažnje - sve dok ne primijetimo neke potencijalne probleme. Njega kože ne sastoji se samo od korištenja kozmetike, na nju utječe naš stil života, a puno je i preventivnih tretmana i proizvoda koji nam mogu pomoći da u svakom dijelu našeg života, bez obzira na godine i životne prioritete, izgledamo najbolje što možemo. Donosimo kratki pregled navika i tretmana koje će u svakom dijelu našeg života rezultirati najzdravijom i najljepšom kožom.

Dvadesete

Ključna navika koju treba usvojiti u 20-ima je redovno čišćenje lica i hidratacija. Vrijeme je da prestanete ići na spavanje sa šminkom na licu, a jednostavna rutina bit će sasvim dovoljna - blagi čistač i hidratantna krema. Vjerojatno puno izlazite i nije vam strano živjeti na vrlo malo sna. To nije idealna situacija za kožu, ali postoje načini da tome doskočite. S vremena na vrijeme priuštite si Hydrafacial, višestruko nagrađivani tretman koji pruža čišćenje, hidrataciju i eksfolijaciju kože istovremeno. Radi se o neinvazivnom tretmanu koji se prilagođen svakom tipu kože, a izvodi se u zagrebačkoj Poliklinici Mazalin u suradnji sa sestrinskom firmom. Hydrafacial umiruje, osvježava i brzo djeluje, a nije potrebna nikakva posebna priprema. Zbog svog brzog djelovanja omiljeni je oblik njege kože prije važnih događaja jer će kožu učiniti glatkom, čvrstom i mladom te dati toliko željeni glow.

Tridesete

Tijekom ovog desetljeća vjerojatno će se pojaviti prve linije i bore, zbog čega treba proširiti skincare rutinu na hidratantne serume te aktivne sastojke poput niacinamida, bakuchiola, vitamina C, pa i retinola. S godinama počinje opadati razina kolagena, a zbog toga naša koža može biti dehidrirana i izgledati beživotno. Korak nakon Hydrafacial tretmana su tzv. Skin boosteri.

Oni djeluju duboko unutar kože, potičući dubinsku hidrataciju i prirodnu proizvodnju kolagena, čime doprinose njezinoj elastičnosti. Unapređuju čvrstoću i strukturu kože, umanjuju sitne linije i bore te pružaju koži zdrav i sjajan izgled. Osim toga, smanjuju i sitne nepravilnosti, uključujući ožiljke od akni.

Četrdesete

Osim gubitka prirodnog kolagena, smanjuje se i količina hijaluronske kiseline, koja na sebe veže molekule vode pa koža tijela, a pogotovo lica, vrata i dekoltea postaje manje elastična, smanjuje joj se volumen i stvaraju se dublje bore. Hijaluronski dermalni fileri, osim što se koriste za povećanje volumena usana, mogu oblikovati konture lica, popuniti bore i dubinski hidratizirati kožu. Korak su prije botoxa, o kojem svi sve znamo, jer ne utječu na mišiće, odnosno mimiku lica. Jedan od najatraktivnijih tretmana je popunjavanje podočnjaka, koji se uz pomoć dermalnih filera manje vide ili gotovo potpuno nestaju.

Još jedna učinkovita, a neinvazivna metoda pomlađivanja kože je lasersko toniranje. U zagrebačkoj Poliklinici Mazalin koriste najsuvremeniji laser Clarity II, i to prvi Hrvatskoj i regiji. Lasersko toniranje ili "The Gym for the skin", koristi tisuće impulsa Nd:YAG laserske svjetlosne energije Clarity II za poboljšanje izgleda kože kratkoročno i dugoročno. Rezultat je pomlađena koža lica, vrata, ruku i dekoltea jer se koža puni, zaglađuje i pročišćava.

Pedesete +

U petom desetljeću ključno je održavati njegovanu kožu prvenstveno kroz dubinsku hidrataciju, a u svakodnevnoj njezi preporučuju se sastojci poput retinola te AHA i BHA kiselina za eksfolijaciju, kao i redovno korištenje vitamina C i, naravno, zaštitnog faktora. Kad govorimo o tretmanima, uz sve neinvazivne tretmane koje smo spomenuli dosad, u priču ulazi i botox, o čijoj se primjeni najbolje konzultirati sa stručnim osobljem u Poliklinici Mazalin.

Ondje možete isprobati i popularni Hollywood Facial ili Carbon Peel, koji se izvodi na vodećem svjetskom laserskom uređaju, Hollywood Spectra. Tretman se sastoji od čišćenja lica uz pomoć maske od aktivnog ugljena koja pročišćuje kožu, ostavljajući je glatkom, smanjenih i manje vidljivih pora te daje prirodni sjaj i ujednačeni ton. Holivudski piling predstavlja savršeno rješenje za kožu sklonu aknama, hiperpigmentaciji i onu oštećenu od sunca. Istovremeno potiče proizvodnju kolagena, doprinoseći pomlađivanju kože.

Jedna od ključnih informacija o svim navedenim estetskim tretmanima je važnost konzultacija sa stručnjacima prije i nakon izvođenja. U Poliklinici Mazalin u sklopu sestrinske firme na raspolaganju vam je educirani, stručni tim koji je obučen za izvođenje ovih tretmana te su dostupni za besplatne konzultacije i spremni odgovoriti na sva vaša pitanja.