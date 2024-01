Kako sad stojimo s plaćama?

Prema podacima servisa MojaPlaća, u 2023. godini prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 1139 eura, što je čak 14% više nego prethodne godine (samo za usporedbu plaće u 2022. su u odnosu na 2021. rasle tek 5%).

Medijan* plaće je nešto niži i iznosi 1028 eura, što znači da većina radnika ima manju plaću od navedenog prosjeka. U odnosu na prošlu godinu medijalna plaća narasla je 11%. U 2023. godini razlika prosjeka i medijana se povećala.

Svakako je zanimljivo pogledati raspodjelu po platnim razredima. Trećina građana nalazi se u rangovima plaća s rasponima od 751 do 1000 eura (34%) te 1001 do 1500 eura (35%). Raste broj radnika čija plaća prelazi 2 tisuće eura, a smanjuje se broj onih s mjesečnim primanjima nižim od 750 eura.

Osim menadžerskih zanimanja, gdje su plaće u 2023. godini bile u prosjeku 115% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (59% više od prosjeka te informacijskih tehnologija (+36%).

Najmanje prosječne plaće u Hrvatskoj imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-37%), tekstilni radnici (-38%) te zaposleni u uslužnim djelatnostima (-29%).

Gledano prema zanimanjima, ne uzimajući u obzir hijerarhijske pozicije (menadžment), najvišu mjesečnu plaću imaju cloud inženjeri (3121 euro u prosjeku), piloti (2760 eura) i IT arhitekti (2397 eura).

Najpotplaćeniji radnici u Hrvatskoj su krojači (s prosječnom mjesečnom plaćom od 622 eura), šivači (672 eura) te spremačice (677 eura).

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 7% više od prosjeka te iznose 1222 eura. S druge strane, primanja zaposlenika privatnih tvrtki u pretežno domaćem vlasništvu su 4% niža od prosjeka (1092 eura), prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu se kreću oko 1088 eura (-5% u odnosu na prosjek), a mjesečna zarada radnika zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi iznosi 1039 eura (9% manje od prosjeka).

U odnosu na prošlu godinu plaće su najviše rasle u tvrtkama u državnom vlasništvu (+16%), dok su najmanje rasle javnoj i lokalnoj samoupravi (+12%) te privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu (+13%).

Također, provjerili smo postoje li razlike u plaći radnika ovisno o veličini tvrtke u kojoj rade.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaće se, u prosjeku, kreću oko 991 eura (-13% u odnosu na prosjek), u kompanijama koje broje do 19 zaposlenika plaća je 3% niža od prosjeka (1108 eura), dok je najviša prosječna plaća zabilježena u velikim tvrtkama s više od tisuću radnika (1174 eura, odnosno 3% više od prosjeka).

U odnosu na prošlu godinu plaće su najviše rasle u tvrtkama s najnižim plaćama, dakle u najmanjima (do 19 zaposlenika) - u prosjeku 15%, dok je u velikim tvrtkama u odnosu na prošlu godinu plaća rasla za 12%.

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće pronalazimo u Virovitičko-podravskoj (-19%) i Vukovarsko-srijemskoj (-19%) županiji.

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (10% iznad prosjeka) te iznosi 1256 eura (medijan 1133 eura).

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s bogatim radnim iskustvom i višim stupnjem obrazovanja imaju veće plaće odnosu na one s kraćim stažem i nižim obrazovanjem. Pa tako zaposlenici sa završenim postdiplomskim studijem ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 52% višu plaću od prosječne.

Stav kako se 'studiranje isplati' potvrđuju i brojke pa tako osobe s visokom stručnom spremom imaju 15% višu plaću od prosječne (1315 eura) i čak 35% višu od radnika sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 975 eura.

U odnosu na prethodnu godinu plaća je najviše rasla zaposlenicima s najnižim primanjima pa je tako onima sa završenom osnovnom školom plaća u odnosu na 2022. godinu narasla za 19%, dok je onima sa završenom srednjom školom plaća narasla za 15%. Plaća je najmanje rasla zaposlenicima s najvišim primanjima i završenim postdiplomskim i to svega 6%.

Također, istraživanje je potvrdilo kako radnici bez iskustva, koji se nalaze na početku karijere, zarađuju najmanje, 935 eura (18% manje od prosjeka), dok oni s godinom do dvije iskustva imaju plaću od 1024 eura (-10%). Do prosječne hrvatske plaće dolazimo s tri do pet godina radnog iskustva, nakon čega krećemo natprosječno zarađivati te prosječna plaća onih koji iza sebe imaju deset godina radnog staža iznosi 1257 eura što je 10% više od prosjeka.

Plaće u drugim zemljama Europe

Samo za usporedbu pogledali smo i plaće u drugim europskim zemljama. Slično kao što su plaće u Hrvatskoj najviše rasle onima s najnižim primanjima, na razini Europe plaće radnika su najviše rasle u najsiromašnijim zemljama.

Dok su na jugu rasle oko 13%, u Njemačkoj je primjerice prosječna plaća pala u odnosu na prošlu godinu, Austrija i Češka bilježe lagani rast, a Irska stagnaciju.