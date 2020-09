Kako psi pokazuju ljubav?

Pseća komunikacija lako je "čitljiva", ako znate što trebate tražiti. Od nosa do repa, psi svojim tijelima pokazuju kako se osjećaju. Pročitajte ovih pet iznenađujućih načina na koji psi pokazuju naklonost i ljubav.

1. Dodir nosom

Priđe li vam pas ikad i gurne vas nosom? To može biti znak naklonosti, način da vaš pas kaže "Hej, sviđaš mi se!". Naravno, gurkanje nosom također je način da psi potraže pažnju ili vam daju do znanja da ste im na putu. Znat ćete da vaš pas izražava naklonost ako je gurkanje nosa popraćeno nježnim pogledom ili ako slijedi kontakt cijelim tijelom.

2. "Oči u oči"

Kontakt očima intiman je čin. Za mnoge pse to je iskaz povjerenja i naklonosti. Ako vaš pas održava kontakt očima s vama na redovnoj bazi, možete shvatiti to kao visok stupanj privrženosti. Kada vas pas pogleda, njihov mozak oslobađa oksitocin, to je isti hormon koji pomaže novim majkama da se vežu uz svoju bebu. Vaš mozak radi istu stvar.

3. Uzdisanje

Ispruži li se vaš pas ikad pored vas i ispusti dug, sretan uzdah? Tiha vokalizacija poput uzdaha i tihog "predenja" znakovi su zadovoljstva pasa. Ako se vaš pas privuče i uzdahne, znači da se osjećaju sigurno i ugodno uz vas.

4. Ljubljenje

"Ljubljenje" je univerzalni znak naklonosti, čak i među psima! Veliki, traljavi pseći jezici mogu biti pomalo grubi, ovisno o situaciji. Ali ližući vas, vaš pas kaže "Jako mi se sviđaš!". Lizanje također može biti način da se signalizira niži socijalni status. Kad vas vaš pas liže, možda vam daje do znanja da poštuje vaš autoritet (i da vas voli, naravno).

5. Naslanjanje

Ovo je naš najdraži znak naklonosti pasa: naslanjanje. Kad vam pas priđe i svu težinu nasloni na vaše noge, pokazuje vam da vam bezuvjetno vjeruje. Za mnoge je pse naslanjanje poput zagrljaja cijelim tijelom.

Naravno, neka naslanjanja također mogu značiti tjeskobu ili kontrolu. Ljupko naslanjanje opušteno je i mirno. Vaš pas može pokazivati i druge znakove opuštanja, poput blago otvorenih usta, nježnih pogleda i lagano mašućeg rep