Kako pročistiti misli

Proljeće je obično doba koje jedva dočekamo - sve se budi, pa i vaše ideje i planovi, no kako biste to napravili, prvo morate malo protresti svoje misli i ukloniti one loše.

Kako se to radi? Evo par dobrih ideja...

Smijte se - postanite jači emocionalno i mentalno - smijehom. Moći se smijati ne samo u dobrim, nego i u lošim vremenima umijeće je koje će nas uvijek držati "iznad vode" i naš život činiti bogatijim. Nije jednostavno pronaći humor u trenucima straha, razočaranja i tuge, no od presudne je životne važnosti.

Svakodnevno meditirajte - podcjenjujemo važnost trenutaka koje provodimo sami sa sobom i svojim mislima. Oni su vrlo bitni kako bismo se povezali s nama samima i otkrili svoje želje i potrebe. Nađite u danu desetak minuta, zatvorite oči i duboko dišite. Svu pažnju usmjerite na dah. Ovu vježbicu najbolje je prakticirati odmah ujutro nakon buđenja ili prije spavanja. Još bolje i jedno i drugo. Budete li redoviti ubrzo ćete vidjeti napredak.

Uklonite sve toksične odnose - znanstvenici sa Sveučilišta Michigan su dokazali da su ljudi s jakim obiteljskim i društvenim vezama zdraviji od onih koji nemaju podršku u okolini. Toksični odnosi iz nas crpe energiju i deprimiraju nas, što za posljedicu ima otuđivanje. Umjesto da se zatvorite u svoja četiri zida i propustite sva čuda proljeća, radije prekinite odnose s osobama koje vam štete, pustite u svoj život nove ljude, obnovite stara prijateljstva i obiteljske veze. Posvetite se osobama koje su vam bitne i provodite vrijeme s ljudma koji vas nadahnjuju.