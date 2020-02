Kako prepoznati da On ne traži ozbiljnu vezu

Nove veze mogu biti poprilično komplicirana stvar, naročito u slučaju kad vam je partner nepoznat od prije i zapravo niste sigurni što možete očekivati od njega.

No, osim ako i vi niste raspoloženi za prijateljstvo s povlasticama ili kratku aferu, mogli bi se lako razočarati vrlo brzo kad shvatite da njemu ozbiljna veza nije ni na kraj pameti.

Stoga, evo nekoliko znakova koji će vam jasno pokazati da baš i niste preozbiljno shvaćeni:

Loše društvo - ponekad prijatelji mnogo govore o osobi. Iako on ne mora nužno biti isti kao oni, tu dolazi do pitanja: zašto se onda s njima druži? Ako je riječ o besposličarima koji kradu Bogu dane i provode dane razgovarajući o nebitnim stvarima, on vjerojatno uživa u tome. Je li to osoba s kojom želite provesti ostatak života?

Nedostatak novaca - nitko ne kaže da idealan muškarac mora imati basnoslovne cifre na računu. Ali osoba koja ne zna raspolagati s novcem pripada u srednju školu, a ne u svijet odraslih. Možete vi bolje od toga.

Neodgovornost i nepristojnost - tko želi biti s osobom koja ne poštuje druge, ne zna se brinuti o svome životu, ali zna pljuvati po tuđem?

Prva djevojka - možda zvuči laskavo, međutim to ne znači da se on ubrzo neće predomisliti i ponovno se vratiti neobaveznim avanturama. Isto tako, vrlo je moguće da neće znati razlikovati ponašanje osobe koja je u vezi i koja nije.