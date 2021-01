Kako osnažiti svoj imunitet

Ljekovita svojstva cikle poznata su još iz antičkih vremena, đumbir kao začinsku biljku ljudi koriste već dulje od 7.000 godina, a čest je bio i u pripravcima starih Rimljana i Grka.

Same za sebe ove su namirnice snažne i kada se cikli pridružuju đumbir, limun i ljekovito bilje, sinergijom grade nov napitak za poboljšanje imuniteta.

Poljupci duha, Geisterküesse je taj napitak i njegova moć je jedinstvena. Dozvolite da vam pomogne kada ste bolesni i kada želite održati vaše zdravlje.

Tijekom tisuća i tisuća godina čovjek je osvojio i zadnji kutak zemlje, podčinio je i iskoristio u opravdane i neopravdane svrhe. Kako se mijenja čovjek tako i priroda nalazi nove oblike života i ponekad su mu velika i opasna prijetnja sve do opstanka. Ipak, čovjek nije sam i on je voljen, a kad to zasluži dobije i poklon za put u uspješnu budućnost. Jedan takav dar je od davnina kreirana receptura koja je u pravo vrijeme obnovljena i ponuđena nam kroz funkcionalni napitak „Poljupci duha", Geisterküsse.

Započnite i vi s ovim ritualom, dovoljna je čaša na dan

Ovaj napitak potiče energiju i budi nas iznutra, kako ujutro, tako i kasno poslijepodne kada se naporan radni dan bliži kraju. Sa svakim gutljajem, kao kroz poljubac duha iz riznice prirode, poklonjeno je ljudskom tijelu i duhu osnaženje, da bi novom snagom mogao oblikovati svoj život i u njemu uživati.

Mjesec dana za zdravlje

U samo četiri tjedna dugoročno obnovite stanice i osnažite svoj imunitet. Poljupci duha je funkcionalni napitak pažljivo komponiran probranim i odabranim sastojcima dodavanim u precizno određenom omjeru i redoslijedu. Međusobni čvrsti spoj fizičke i duhovne energije, oslobođenom od smetnji, rezultira zdravstvenim procesom koji sakuplja energiju, gradi i razvija je u dubini našeg bića sve do ozdravljenja. Nazdravljajući s napitkom Poljupci duha budite pobjednik u borbi protiv bolesti izazvanih virusima.

Posebnost recepture seže u davnu prošlost

Poljupci duha, odnosno Geisterküsse je funkcionalni napitak na bazi cikle pomiješan s pomno probranim i usklađenim sastojcima iz prirode, star kao čovječanstvo, tada praćen molitvama u zvjezdanoj noći, pripreman prije ponoći, koji je konačno ponovo našao put u ljudsku obitelj. Kao što su se oduvijek dobre misli rađale u duši čovjeka tako je i ovaj jedinstveni napitak nastao iz najboljih sastojaka koje daje priroda, a njegovu veliku snagu iscjeljivanja potvrđuju u zahvalnosti mnogi koji ga piju. Intuiciji treba dozvoliti da prišapne odgovore u ova izazovna vremena, te je i ovaj napitak nastao tim tajanstvenim putem da nam pomogne sada kad nam to najviše treba. Geisterküsse je dar čovječanstvu - pustimo ga da dođe među nas.

