Kako neutralizirati stres

Kako bismo napunili baterije i vratili se na pozitivnu stranu psihijatar dr. Rangan Chatterjee, autor knjige "The Stress Solution: The 4 Steps to Reset Your Body, Mind, Relationships and Purpose", otkriva za portal Get The Gloss na koje načine neutralizirati svakodnevni stres, pronaći svrhu i ostati zdravi fizički i psihički.

Afirmacije za dobro jutro - mozak neprestano prima i prerađuje informacije. Ponovimo li mu nešto više puta prihvatit će to kao istinu. Pozitivne afirmacije su kao svojevrsni vitamini za mozak. Kratke, pozitivne rečenice koje ćemo si reći dok uživamo u doručku najbolji su način da započnemo dan. "Sretna sam i smirena", jedan je od primjera koji možete koristiti.

Planirajte druženja - zbog društvenih mreža imamo osjećaj da smo stalno u kontaktu s prijateljima te nam se čini da nemamo potrebu za druženjem uživo. No, tu se krije zamka. Sve je više ljudi osamljeno što jako loše utječe na psihu, ali i na tjelesno zdravlje. Evolucijski, čvrste društvene veze su ono što nas čini jakima i štiti nas. Pozovite na ručak prijatelje, uživajte u društvu. Ako nemate vremena ovaj tjedan, nađite ga drugi. Upišite u planer druženje s ljudima koji su vam bitni i držite ga se. Prijateljstva nisu luksuz već životna potreba.

Poštujte sebe - naučite slušati svoj želudac. Naše tjelesne reakcije vrlo su dobar pokazatelj u kojem smjeru ići. Bilo da se radi o odlukama vezanim uz posao, prijatelje, obitelj - ne idite protiv sebe. Kada osjećate nelagodu, stanite, pronađite drugačije rješenje. Kada se u vezi nečega osjećate dobro, sami sebi dajete zeleno svjetlo da djelujete i dalje u tom smjeru. Vježbajte se reći "ne" kada to i mislite.

Smanjite tekući stres - s kofeinom i alkoholom priča je donekle slična kao i s vježbanjem - bitna je mjera. Ne pretjerujte s unosom kave, alkohola i energetskih pića jer će opteretiti organizam. Mnogi ljudi kada su pod stresom posežu za alkoholom. Čaša vina može nas opustiti, no više od toga neće nam učiniti dobro. Pijemo li ga navečer, poremetit će san koji je ključan za kvalitetan odmor i psihičko rasterećivanje.

Vježbajte - pretjerana tjelovježba može biti izvor dodatnog stresa, no umjerena je pravi lijek za isti. Redovita rekreacija na svježem zraku ili pak aerobik, ako ne volite temperaturne minuse i kišu, pomoći će vam da izbacite iz sebe stres te potaknuti lučenje endorfina, hormona zaduženog za dobro raspoloženje. Danas nam niti trener nije potreban uz brojne aplikacije za vježbanje.