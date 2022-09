Kako napraviti savršen espresso

Za savršeni talijanski espresso ne treba posegnuti daleko do Italije. Ovog vikenda, od 23. do 25. rujna u Areni Zagreb održava se In Dizajn sajam - festival modernog doma. Sajam će oduševiti sve ljubitelje dizajna, ali i ljubitelje kave koji će moći iz prve ruke doživjeti laganu, ali profinjenu avanturu pripreme kave i čaroliju okusa različitih napitaka.

In dizajn sajam ove godine donosi mnoštvo noviteta, a dva posebno važna za sve ljubitelje kave dolaze iz tvrtke De'Longhi koja predstavlja ovogodišnje novitete, uređaje za kavu Magnifica Start i La Specialista Arte.

Posjetitelji sajma moći će se inspirirati i ekskluzivno degustirati napitke od kave spravljene na inovativnim Magnifica Start i La Specialista Arte uređajima lansiranim ove godine. Uređaji pružaju idealan spoj prepoznatljivog stila i vrhunskih performansi u što će se moći uvjeriti svi posjetitelji u sklopu izložbenog prostora te na promo pultu u dvorani za predavanja i radionice.

Iskustvo Perfetto kave kod kuće

Novi osnovni De'Longhi model Magnifica Start elegantan je i jednostavan za korištenje.

Magnifica Start utjelovljuje iskustvo, znanje i De'Longhi tehnologiju, a posebno je osmišljen kako bi predstavio svijet automatskih uređaja za espresso početnicima i ljubiteljima kave koji traže iskustvo jednim dodirom i moderan dizajn.

Omogućuje kavu po želji pa možete birati tople, srednje ili napitke niske temperature te jake, srednje ili blage arome.

Uživajte u espressu ili kavi samo jednim dodirom ikona intuitivne upravljačke ploče s prilagođenim izborom recepata (4 ili 5 instant recepata, ovisno o modelu).

Kao i svi De'Longhi automatski uređaji za kavu, Magnifica Start dizajniran je za jednostavno održavanje. Perilica posuđa zahvaljujući dijelovima koji se mogu prati u perilici i uklonjivoj jedinici za kuhanje zadužena je za pranje, a vi za uživanje u kavi.

Magnifica Start priprema najfinije mliječne napitke. Savršeno napravljena mliječna pjena podsjetit će vas zašto toliko obožavate omiljeni cappuccino.

Kava za svaku priliku

De'Longhi La Specialista linija sada je kompletirana svojim najnovijim dodatkom, La Specialista Arte, kompaktnim i elegantnim espresso uređajem za kavu.

Ovaj novitet pruža autentičan doživljaj kave poput one u kafiću unutar vlastitog kutka za uživanje u svojem domu. Slogan 'Kava za svaku priliku' govori o svestranosti recepata koji se mogu napraviti, kao i o elegantnom i robusnom dizajnu, što uređaj čini savršenim dodatkom svakom kuhinjskom okruženju. La Specialista Arte osmišljena je kako bi poboljšala svako iskustvo pripreme kave i mlijeka, od izvlačenja najboljeg iz svake vrste zrna i otkrivanja njihovih aromatičnih okusa, do eksperimentiranja s ručno izrađenim latte artom. Zahvaljujući De'Longhi tehnologiji, iskustvu i znanju, istraživači kave mogu doživjeti laganu, ali profinjenu avanturu pripreme kave.

La Specialista Arte omogućuje potpunu kontrolu nad procesom pripreme kave pružajući 8 postavki mljevenja i 3 razine temperature infuzije. Zajedno, ovo stvara mogućnost prilagodbe svakoj vrsti zrna i razini pečenja, otključavajući sve aromatične okuse.