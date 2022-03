Kako napraviti najbolje fotke

Prošli vikend smo pomaknuli kazaljke na satu za jedan sat unaprijed. To znači da dani duže traju, a kako smo već zakoračili u proljeće, imamo priliku uživati u dugim i sunčanim danima. Svi imamo više energije i motivacije za dodatne aktivnosti. Tražimo kafiće s terasama kako bi uživali u omiljenom društvu, odlazimo u parkove, a neki koriste preostale dane starog godišnjeg odmora za odlazak na more. Poanta svega je da smo nakon duge zime svi željni zabave i nezaboravnih trenutaka. Razvojem mobilne fotografije, bilježenje zabavnih trenutaka postalo je dio naše svakodnevice. Svi sa sobom nosimo pametne telefone sa što kvalitetnijom kamerom, kako bi sve posebne trenutke mogli ponovno proživjeti. Huawei P serija oduvijek je bila poznata po vrhunskim kamerama, a prije nešto više od mjesec dana, na hrvatskom tržištu su predstavljena 2 vodeća uređaja Huawei P serije - P50 Pro i P50 Pocket. Uz vodeće tehnologije i estetski dizajn koji ih krasi, uređaji sadrže kamere vrhunske tehnologije. Osim toga, dolaze i s AppGallery trgovinom gdje možete pronaći sve popularne aplikacije putem kojih ćete s vašim prijateljima moći podijeliti fotografije napravljene uređajima Huawei P serije.

P50 Pro

Osim što će plijeniti pažnju svojim dizajnom, svi će se htjeti fotografirati vašim P50 Pro zahvaljujući naprednom sustavu kamera. Novim P50 Pro modelom predstavljen je prvi Dual-Matrix sustav kamere čije značajke omogućuju fotografije i snimke pune detalja i boja, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja, pa je uređaj idealan za stvaranje lijepih uspomena tijekom dugih ljetnih dana i noći. Uređaj sadrži i prvi Periscope zoom objektiv koji će napraviti fotografije visoke razlučivosti pri maksimalnoj udaljenosti zuma do 100x. Bilo da se nalazite u šumi, na plaži ili u gradu, te želite uhvatiti nešto u daljini, P50 Pro će vam omogućiti jasnu i oštru fotografiju s velike udaljenosti. Štoviše, uređaj je opremljen nadograđenom tehnologijom XD Optics koja pruža bolju jasnoću fotografija, pa će i fotografije stvorene na partiju, ili prilikom fizičkih aktivnosti, zahvaljujući XD Optics s AIS stabilizacijom, ostati čiste i zadržati sve detalje. P50 Pro je pametni telefon za sve one koji vole bilježiti lijepe trenutke, a standardna kamera pametnog telefona im nije dovoljna. To dokazuje i DxOMarkova ocjena kojom je P50 Pro smješten na vrh ljestvice pametnih telefona s najboljim mobilnim kamerama.

P50 Pocket

P50 Pocket je sklopivi pametni telefon, savršena kombinacija estetike i tehnologije. Kada je sklopljen, podsjeća na kutijicu za kozmetiku, a kada se rasklopi, pretvara se u vodeći pametni telefon s prekrasnim 6,9 - inčnim OLED zaslonom. Gdje god bili, P50 Pocket će se isticati u moru pametnih telefona. Kao i P50 Pro, opremljen je vrhunskim kamerama. Ultra Spectrum sustav kamera uključuje glavnu True-Chroma kameru od 40 MP, ultraširokokutnu kameru od 13 MP, Ultra Spectrum kameru od 32 MP, te makro kameru koja omogućuje jasne snimke na udaljenosti od 2,5 cm. P50 Pocket sadrži True-Chroma Image Engine mehanizam za obradu fotografije, koji će vam omogućiti prikaz stvarnih boja, pa će vaše fotografije prirode, gradskih ulica ili ukusnog jela na tanjuru izgledati upravo onako kako to i vaše oči vide. Sunčeva svjetlost je dovoljno dobar preduvjet za savršenu fotografiju, a zahvaljujući Huaweijevom senzoru ambijentalne svjetlosti, koji na fotografiju propušta čak 40% više svjetlosti, dobit ćete besprijekorne fotografije svaki put. Kada je sklopljen, poklopac Pocketa sadrži mini OLED zaslon koji možete koristiti za selfije, pa će vaši selfie snimci odskakati od drugih, gdje god se nalazili.

Huawei proizvodi i usluge

Huawei je predstavio Huawei nova 9 SE pametni telefon za sve generacije. Vođen inovacijama, nasljeđuje zadivljujuću estetiku usklađenu sa snažnim performansama i sustavom četverostrukih kamera koji definira Huawei nova seriju. Huawei nova 9 SE će na našem tržištu biti dostupan početkom sljedećeg mjeseca, a svi korisnici koji kupe uređaj do 28. lipnja, ostvaruju pravo na besplatnu zaštitu zaslona u trajanju od 12 mjeseci.

Huawei je nedavno predstavio svoj prvi profesionalni trkački sat, Watch GT Runner. Novi sat kombinira najbolje iz renomirane GT serije i pruža nove značajke koje će zadovoljiti sve rekreativce i profesionalne trkače.

U prodaji se mogu pronaći i FreeBuds Lipstick slušalice. Radi se o raskošnom izdanju vodećih slušalica koje savršeno kombiniraju luksuzan dizajn s vrhunskim audio iskustvom.