Kako lakše zaspati po ovim vrućinama

Ako koristite klima uređaj, možda nemate problema s tim. No, korištenje klima uređaja svaku večer tijekom ljeta može biti prilično skupo rješenje. Evo nekih drugih trikova koji vam mogu pomoći da lakše spavate tijekom velikih vrućina.

Spriječite ulazak sunčeve svjetlosti

Zatvorite prozore i zastore tijekom najtoplijeg dijela dana i onda kada je sunčeva svjetlost najjača. Ljeti je to najčešće u razdoblju od 12 do 16.30 sati. To će spriječiti da toplina uđe u vaš dom.

Prozračivanje

Nakon što prođe najvreliji dio dana, otvorite vrata i prozore kako biste dobro prozračili sve prostorije i kako bi zrak dobro cirkulirao kroz vaš dom. To bi trebalo istisnuti svu toplinu koja je tijekom dana ušla u vaš dom.

Ako imate i ventilatore, možete i njih uključiti. Izbjegavajte korištenje pećnice i štednjaka jer ćete tako nakupljati dodatnu toplinu.

Ovi koraci bi trebali rashladiti vaš dom prije nego krenete na spavanje.

Voda

Hidratizacija je ljeti posebno bitna, osobito jer se dosta znojimo. Popijte dosta tekućine prije odlaska u krevet, a možete si pripremiti i neko piće na noćnom ormariću za kojim možete posegnuti tijekom noći kada vam zatreba.

Zaboravite na hladan tuš

Možda misilite da je tuširanje hladnom vodom prije spavanja dobra ideja, no to je kontraproduktivno. Hladna voda će zapravo potaknuti krv u tijelu da regulira temperaturu pa će vam zapravo biti vruće kad završite s tuširanjem.

Odjeća

Nosite laganu i prozuračnu odjeću, a najbolje je nositi predmete od tkanine, bambusa i svile. Što manje sintetičkih vlakana odjeća ima, to je bolje.